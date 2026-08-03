Háború :: 2026. augusztus 3. 15:13 ::

Irán szerint ők jelenleg nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal

Irán nem folytat jelenleg tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, ehelyett Ománnal zajlanak megbeszélések a Hormuzi-szoros kérdésének átmeneti megoldásáról az iráni külügyi szóvivő hétfői tájékoztatása szerint.

Sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai elmondta: a Hormuzi-szoros túloldalán fekvő Ománnal tárgyalnak új átmeneti útvonal kialakításáról, amely lehetővé tenné a biztonságos átkelést a szoroson.

"A potenciális megállapodás Ománnal azonban még nem teszi lehetővé, hogy a szorost újra megnyissák a forgalom előtt. Amíg tart az Egyesült Államok agressziója, a helyzet nem fog változni" - fogalmazott az iráni szóvivő.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte, hogy hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szorosról és az iráni atomprogramról. Azt mondta, visszavonta az Irán ellen már előkészített, állítása szerint minden korábbinál nagyobb erejű támadást, tekintettel arra, hogy ismét esély nyílt a megegyezésre a konfliktus lezárásáról.

(MTI)