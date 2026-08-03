Friss hírek :: 2026. augusztus 3. 19:59 ::

Magyar Péter: beléptünk a kritikus időszakba, a hálózat stabil

Beléptünk a kritikus időszakba, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van - írta a miniszterelnök az energiaválság kapcsán a Facebook-oldalán hétfő este.

Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak, majd hozzátette, hogy az utolsó paksi turbina üzemel.

Frissítés: ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor nem szükséges szigorúbb beavatkozás



Ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor továbbra is igaz lesz, hogy nem szükséges szigorúbb beavatkozás; Budapesten megállt a Duna apadása, a következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál - mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn este a MAVIR vezénylőközpontjában.

A Facebook-oldalára feltöltött videóban ismertette, a hálózatterhelés 6300 megawatt környékén jár, jóval lejjebb a tervezettnél. Ezekben a percekben az eltérés meghaladja az 500 megawattot.

Elmondta, Paksnál jelenleg a vízszint stagnál, és "pont a határon vagyunk". A következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál. Bíztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, sőt ma 1 centimétert emelkedett a vízszint - tette hozzá. "A paksi atomerőmű vezetésével folyamatosan kapcsolatban állok. Éjszaka is kapom a jelentéseket, bármilyen fontos változás esetén azonnali tájékoztatást adok az országnak" - mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter az energiatakarékosság folytatására kérte a vállalatokat, de megjegyezte, továbbra is vannak még olyan cégek, amelyektől elvárják az önkéntes részvételt a nemzeti szolidaritásban, ahogyan azt is, hogy ha lehetséges, növeljék a hozzájárulásukat, vállaljanak a korábbinál is nagyobb teljesítménycsökkentést. Megemlítette a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó, több tízmilliárdos állami támogatásban és kedvező hitelben részesülő izocukorgyárat, a Kall Ingredients Kft.-t, amely eddig ismertetése szerint nem válaszolt, hogy vállalják-e a 13 megawattos fogyasztásuk önkéntes visszafogását.

(MTI)