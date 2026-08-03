Anyaország :: 2026. augusztus 3. 13:40 ::

Lannert Judit a "roma kutatókat" is bevonja az oktatás megújításába

Az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot is bevonja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az oktatási rendszer megújításába - jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.



Fotó: Lannert Fb-oldala

Lannert Judit hangsúlyozta, az oktatás megújítása során az egyik legfontosabb feladat és kötelesség az emberek bevonása a döntéshozatalba. Ezt segíti a Társadalompolitikai Koordináció kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum is, amelynek célja, hogy a "roma" szakemberek, kulturális szereplők, kutatók tudása és tapasztalata közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntések előkészítésébe.

"A roma kultúra nem a magyar kultúra mellett létezik, hanem annak szerves része. Jelen van történelmünkben, zenénkben, irodalmunkban, képzőművészetünkben, színházi hagyományainkban és közösségi életünkben. Olyan érték, ami közösségeket kapcsol össze, erősíti az identitást, és segíthet az előítéletek lebontásában" - fogalmazott a miniszter.

Bódis Kriszta, a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztos kezdeményezésére alakult meg a Roma Kulturális Fórum, első ülését szombaton tartották. A kormánybiztos a Facebook-oldalán azt írta, a fórumra meghívást kaptak a "roma kulturális élet" meghatározó szereplői, akikkel közösen dolgozzák ki a Roma Kulturális Stratégia szakmai javaslatait. A fórum munkájába bekapcsolódik Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Rost Andrea, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos, valamint az érintett tárcák államtitkárai és helyettes államtitkárai is.

(MTI nyomán)