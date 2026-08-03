Anyaország :: 2026. augusztus 3. 11:37 ::

Újabb megafonos propagandistát igazolt a Fidesz a frakcióba

Elfogadta Bóka János frakcióvezető felkérését, és beül a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjába Hortay Olivér megafonos aktivista, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. Hortay azt is megerősítette, hogy Palóc Andréval, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivőjével együtt csatlakozik a frakcióhoz.

A leendő képviselő szerint az elmúlt hónapok gazdasági folyamatai aggodalomra adnak okot: lassul a növekedés, beruházások állnak le, emelkednek az üzemanyagárak, az energiaellátásban pedig szerinte káosz alakult ki. Úgy látja, a helyzet a korábbinál markánsabb politikai szerepvállalást követel tőle.

Hortay azt ígérte, hogy képviselőként „szakmai szempontokat és mérsékelt stílust” vinne a szerinte egyre radikálisabb és tartalmilag kiüresedő parlamenti vitákba.

(Telex - 24 nyomán)