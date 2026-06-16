Anyaország :: 2026. június 16. 18:06 ::

Integritás Hatóság: radikálisan csökkent a segélycsomagokba kerülő élelmiszerek beszerzési ára az ellenőrzés után

Radikális árcsökkenést hozott az Integritás Hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) élelmiszercsomag-beszerzéseinél - közölte a hatóság kedden az MTI-vel.

A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint az SZGYF korábban csaknem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatás tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak.

A közleményben kifejtették: egy kilogramm kristálycukor az SZGYF beszerzésében - egy uniós finanszírozású program keretében - 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban - kilenc évvel később, jelentős élelmiszeripari infláció és az Integritás Hatóság ellenőrzése után - ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. Az 500 grammos spagetti beszerzési egységára a korábbi program nyertesénél nettó 829 forint volt, a jelenleg futó program nyertese ugyanezt nettó 289 forintért teljesíti.

A vizsgálat összesen 10,2 milliárd forintos túlárazást tapasztalt, de ez a hatóság szerint "erősen konzervatív" becslés, vagyis csak az állam és a rászorulók tényleges megkárosításának alsó határa.

Kiemelték, hogy az SZGYF élelmiszercsomag-adományprogramjának kedvezményezettjei elvben mélyszegénységben élők, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és családjuk, nagyon alacsony jövedelmű háztartások, hajléktalan, idős és egyéb, szociálisan hátrányos helyzetű emberek voltak. A valóságban azonban a legjobban azok járhattak, akik a túlárazás extraprofitját zsebre tették - írták.

Az Integritás Hatóság megítélése szerint a korábbi túlárazások nem magyarázhatók pusztán inflációval vagy logisztikai költségekkel, azok rendszerszintű problémákra utalnak a közbeszerzési gyakorlatban.

Jelezték, hogy a feltárt visszaélések miatt több eljárást is kezdeményeztek; a Közbeszerzési Döntőbizottság az egyik érintett projekt nyertesét hatvanmillió forint bírsággal sújtotta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig nyomozást rendelt el.

Hangsúlyozták azt is, hogy a mostani közbeszerzési eljárásban nem tártak fel jogsértést. Az SZGYF nagyrészt megfogadta a korábbi ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlásokat, a hatóság ennek ellenére további preventív ajánlásokat fogalmazott meg a jövőbeli beszerzések átláthatóságának és versenyének további erősítése érdekében.