Anyaország :: 2026. június 19. 10:46 ::

KSH: 339 milliárd forint bevétel hoztak a távközlési szolgáltatások az első negyedévben

Távközlési szolgáltatásból 339 milliárd forint bevételük volt a szolgáltatóknak 2026. I. negyedévben, ennek 59 százaléka mobilhang- és internetszolgáltatásból származott - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján közzétett összefoglalóból.

A KSH adatai szerint a mobilhang- és mobilinternet-szolgáltatás bevétele 201,3 milliárd forintot tett ki. Helyhez kötött internetszolgáltatásból 66 milliárd forint, műsorelosztási szolgáltatásból 39,6 milliárd forint, egyéb távközlési szolgáltatásból 22,3 milliárd forint bevétel keletkezett, míg helyhez kötött hangszolgáltatásból 9,8 milliárd.

A mobilhívások (közel 3,7 perc) és a vezetékes hívások átlagos ideje (6,2 perc) az első negyedévben nem vagy alig változott az előző évhez képest. A kezdeményezett hívások 97 százaléka mobilhálózatból indult.

A jelentés szerint az idén az első negyedév végére a televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma az előző év azonos időszakához képest 2,0 százalékkal, 3,4 millióra csökkent. A KSH megjegyezte, hogy a televíziózásban egyre inkább teret hódít a fejlett digitális technológia, az elavultnak számító analóg technológia gyakorlatilag kiszorult a használatból, mindössze az előfizetések 0,4 százaléka szól erre a jelátviteli módra.

Az internetszolgáltatások első negyedévi alakulásáról közzétett infografika szerint a helyhez kötött internet-előfizetések száma 2026. első negyedévében 0,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit az optikai szegmens 6,1 százalékos növekedésének köszönhetően.

A mobilinternet eléréséhez szükséges SIM-kártyák száma 3,8 százalékkal nőtt egy év alatt, elsősorban a gépek egymás közötti kommunikációjában használt M2M-kártyák terjedésének köszönhetően. A mobiladat-forgalom ötödével bővült egy év alatt. Egy internetelérést biztosító mobilelőfizetésre átlagosan 41 Gbyte adatforgalom jutott az első negyedévben a KSH adatai szerint.

(MTI)