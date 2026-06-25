Anyaország :: 2026. június 25. 07:44 ::

Sok kisebb benzinkút zárva tart holnap a Fidesz 2.0 miatt

A Független Benzinkutak Szövetsége Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy pénteken, június 25-én sok önálló töltőállomás zárva lesz.

Évek óta tart a családi vállalkozásban működő magyarországi benzinkutak vesszőfutása. Vállalkozásainkat a magyar politika gyakran szavazatszerzési eszközként, »perselyként« használja, miközben a meghozott döntések óriási károkat okoznak a hazai, családi tulajdonban lévő töltőállomásoknak – áll a bejegyzésben.

Szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy a magyar benzinkutas vállalkozások terhei mára elviselhetetlen szintre jutottak. Így pénteken 11 órától sajtótájékoztatót tartanak Inárcson, a benzinkúton.

(Index)