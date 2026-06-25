Anyaország :: 2026. június 25. 14:07 ::

Jövő héten szavazhat a parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről

Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden, a határozathozatalok között a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napirend előtti felszólalások következnek.

Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az Országgyűlés lefolytatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek.

A keddi szavazásokat követően az Országgyűlés általános vitát folytat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék-előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány feladatait.