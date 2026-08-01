Külföld :: 2026. augusztus 1. 08:03 ::

Tűz ütött ki a moszkvai Boldog Vazul-székesegyházban

Tűz ütött ki szombat hajnalban a moszkvai Vaszilij Blazsennij-székesegyházban, a lángokat a tűzoltók hamar eloltották, áldozatokról nem tudni - közölték az orosz hatóságok.

A katasztrófavédelem szerint a tűz az orosz főváros egyik legismertebb épületének első emeletén keletkezett, ahol bútorok is lángra kaptak, és mintegy tíz négyzetméteren égtek.

A helyszínre több tűzoltóautót küldtek ki, áldozatokról nem tudni.

Helyszíni beszámolók szerint bár lángokat nem lehetett látni, a székesegyház melletti parkban erős füstszag terjengett.

A tűz okát nem közölték.

(MTI)