Tűz ütött ki szombat hajnalban a moszkvai Vaszilij Blazsennij-székesegyházban, a lángokat a tűzoltók hamar eloltották, áldozatokról nem tudni - közölték az orosz hatóságok.
A katasztrófavédelem szerint a tűz az orosz főváros egyik legismertebb épületének első emeletén keletkezett, ahol bútorok is lángra kaptak, és mintegy tíz négyzetméteren égtek.
Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве. Оно ликвидировано, сообщили ТАСС в оперативных службах:https://t.co/nr59tuiWBt— ТАСС (@tass_agency) August 1, 2026
Видео: Валерия Косилова/Мария Жудинова/ТАСС pic.twitter.com/GRPmMyVZtQ
A helyszínre több tűzoltóautót küldtek ki, áldozatokról nem tudni.
Helyszíni beszámolók szerint bár lángokat nem lehetett látni, a székesegyház melletti parkban erős füstszag terjengett.
A tűz okát nem közölték.
(MTI)