Migránsbűnözés :: 2026. augusztus 1. 09:21 ::

Több tucat Ceuta-ostromlót vettek őrizetbe a marokkói hatóságok

Hetven embert vettek őrizetbe zavargások miatt szombatra virradóra a marokkói hatóságok a Ceuta mellett lévő, Rabat fennhatósága alá tartozó Fnidek városában.

Az embereket az előző nap a Ceuta spanyol enklávéval határos területen gyülekezők és a marokkói hatóságok között kirobbant összecsapásokkal kapcsolatban vették őrizetbe gyilkosság, gyújtogatás, illetve magán- és köztulajdon elleni rongálás gyanújával - közölték a hatóságok.

Csütörtökön több tízezer - a ceutai városvezetés szerint körülbelül hatvanezer - ember hatolt be illegálisan az enklávé területére. Jóllehet a Madrid és Rabat közötti egyeztetések nyomán mintegy ötvenezren visszatértek Marokkóba, helyszíni beszámolók szerint sokan letáboroztak Fnidek környékén, ahol többen közparkokban húzzák meg magukat. Néhányan közülük azt mondták a sajtónak, hogy nincs pénzük visszatérni Marokkó más, távolabbi részeibe.

A csaknem 80 ezer fős Fnidek befogadókapacitását azonban megterheli a hirtelen érkezők nagy száma, sok üzlet, étterem és bankfiók pedig a további összecsapásoktól tartva nem nyitott ki.

(MTI)