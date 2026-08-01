Anyaország :: 2026. augusztus 1. 08:53 ::

Metró- és villamoslassítással küzdenek az energiaválság ellen Karácsonyék

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán jelentette be - hol máshol -, hogy a fővárosi közösségi közlekedést működtető szakcégekkel áttekintették, mivel tudnak hozzájárulni az energiatakarékossághoz úgy, hogy ebből az utasok minél kevesebbet érzékelhessenek. Arra jutottak, hogy a metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak.

„Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 MWh energiamegtakarítást lehet elérni. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd”

– írta a főpolgármester.



Zöld Geriék dízel buszokkal is küzdenek az energiaválság ellen, ha kell (kép: jarokelo.hu)

Az energiaválság nyomán Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban gyakorlatilag mindenkit önmérsékletre szólított fel, a nagyipari szereplőknek pedig konkrétan azt üzente meg, hogy a saját takarékossági vállalásaik kettő vagy akár háromszorosát ajánlják fel a következő időszakban.

Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy megkezdi működését az energiaellátási műveleti egység, aminek a fő feladata felkészülni minden lehetséges forgatókönyvre. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is, ami azt rögzíti, melyik nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Ebben nem szerepelnek a kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások. „A szabály egyértelmű: csak a nagyfogyasztók, ipari cégek azok, amelyek fogyasztása szükség esetén és ideiglenesen korlátozható” - írja dicshimnuszában a Telex.