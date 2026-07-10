Anyaország :: 2026. július 10. 23:21 ::

MKIK: egyre több fogyasztó fordul a Békéltető Testületekhez

Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett Békéltető Testületekhez, amelyek az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6 százalékkal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén - írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A békéltetés elsődleges célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti egyezség létrehozása, ezért az eredményesség legfontosabb mutatója az egyezséggel zárult ügyek száma, amelyek 2026 első félévében a lezárt ügyek csaknem 36 százalékát tették ki - hangsúlyozták.

Az adatok szerint a területi kereskedelmi és iparkamarák által működtetett, szakmailag független Békéltető Testületek az idei első fél évben 1126 kérelmet utasítottak el, 319 ügyben született kötelezést tartalmazó határozat, 394 esetben a fogyasztó nem teljesítette a hiánypótlást, míg 588 fogyasztó visszavonta kérelmét.

A terméktípusok közül 816 ügy a lábbeliket, 490 a bútor, sportszer, hangszer, könyv, óra, ékszer, táska összevont kategóriát, 382 a háztartási és kerti gépeket, kézi szerszámgépeket, 331 a járműveket, 248 pedig a híradástechnikai eszközöket érintette.

A szolgáltatások közül a legtöbb, 571 ügy a személyszállítási és az úthasználati közlekedésre terjedt ki, ezt követték a közüzemi szolgáltatások, a telefon- és internethasználat, a távközlés, a levél- és csomagszállítást is magában foglaló lakossági szolgáltatások, a gazdasági és egyéb szolgáltatások, valamint az építőipari kivitelezés.

A közüzemi szolgáltatások közül a legtöbb panasz a villamos energia, napenergia, hőszivattyú kategóriában, a közlekedésen belül pedig a légi személyszállításban érkezett.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy az idei évtől a fogyasztóvédelmi törvény módosítása miatt a mikro-, kis- és középvállalkozások végső felhasználóként, fogyasztói minőségben fordulhatnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületekhez termékvásárlásnál vagy szolgáltatás igénybevételénél. Ennek köszönhetően a jogviták a bírósági eljáráshoz képest egyszerűbben, gyorsabban és költségkímélőbben rendezhetők ezen vállalkozások számára is.

A fogyasztói jogviták rendezésében országszerte nyolc békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a kkv-knak: a Baranya, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Csongrád-Csanád, a Fejér, a Győr-Moson-Sopron, a Hajdú-Bihar és a Pest Vármegyei Békéltető Testület, valamint a Budapesti Békéltető Testület. A Békéltető Testülethez minden fogyasztó ingyenesen fordulhat, nem kell eljárási díjat vagy illetéket fizetniük, és a vitás kérdések bíróságon kívüli, gyors és olcsó rendezése a termékeket árusító és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és a fogyasztók közös érdeke - olvasható az MKIK közleményében.