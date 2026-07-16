Anyaország :: 2026. július 16. 16:35 ::

Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról

Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón csütörtökön.

A miniszterelnök kiemelte: a kormany.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát.

Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetekben, és ezek jelentős része megelőzhető lenne - mondta, példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést.

Magyar Péter jelezte: a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme.

Harmincnapos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten

A belügyminiszter harmincnapos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség és a polgárőrség bevonásával, válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban - közölte a miniszterelnök.

Magyar Péter hozzátette: az akció elsődleges területei a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek környezete, valamint Rákosrendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre.

Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése, a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása - mondta.

Magyar Péter hozzátette: az érintett területeken a közbiztonsági problémák jelentős része nem kizárólag rendészeti eredetű, hanem hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal és egyéb szociális problémákkal áll összefüggésben. Ezért az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják.

Megtárgyalta a kormány a Szent István-programot



Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István-programot, amelyet várhatóan augusztus 20. előtt bemutatnak - közölte Magyar Péter.

Kiemelte: legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy tíz településenként egymilliárd forintot rendelnek a megvalósításra.

Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést - jelentette ki, hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgálatatások helybe vitelét.

Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul

Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet - közölte Magyar.

Elmondta: a jövő hét elején bemutatandó program része sokhelyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülőállomány-beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint HÉV-szerelvények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével.

Magyar Péter úgy nyilatkozott: a következő két-hat évben zajló program első eredményei két-három esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá; addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés.

Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a magyar vasút - jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézy Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, "amilyet már nagyon régen megérdemelt volna".

(MTI)