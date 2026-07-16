A szír hatóságok lefoglaltak az iraki határon egy valószínűleg Iránból érkező és Libanonba tartó, a Hezbollah síita milíciának fegyvereket csempésző kamiont - jelentette csütörtökön a SANA állami hírügynökség.
Az első vizsgálati adatok arra utalnak, hogy a kamion szállította modern fegyvereket és rakétákat az Irán-barát Hezbollahnak szánták - írta egy meg nem nevezett belügyminisztériumi tisztviselőt idézve a SANA.
A libanoni szervezet egyelőre nem reagált a hírre.
Az Aszad-rendszer bukását követően, 2024 decemberében hatalomra került, korábbi iszlamistákból szerveződött új damaszkuszi vezetés az előző rendszer külpolitikájával szakítva rendszeresen fellép az illegális fegyver- és kábítószer-csempészet ellen. A csempészet a közel-keleti ország iraki és a libanoni határai mentén folyik, stratégiai fontosságú útvonalat biztosítva az Irán-barát csoportok fegyver- és anyagutánpótlása számára.
(MTI)