Anyaország :: 2026. július 16. 17:36 ::

Orbán János Dénes most már visszavásárolná a műveit

Bejelentem műveim visszavásárlási szándékát a KMTG-től, és kezdeményezni fogom az eredeti állapotok helyreállítását - írta Orbán János Dénes Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek címzett nyílt levelében csütörtökön.

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) az MTI-nek csütörtökön elküldött közleménye szerint Orbán János Dénes azt írta, hogy "a közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet".

"Minden iratot a minisztérium rendelkezésére bocsátottunk, de a fentiek érdekében személyesen is állok rendelkezésre" - tette hozzá.

"Remélem, a visszavásárlás kezdeményezését jószándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincshangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni" - zárta sorait Orbán János Dénes.

Tarr Zoltán csütörtökön a Facebook-oldalán írt arról, hogy feljelentés történt Orbán János Dénes műveinek ügyében. "Az 1,3 milliárd forint visszaszerzése után feljelentést tettünk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt azután, hogy kiderült: Orbán János Dénestől több mint 400 millió forintért vásárolt jogdíjakat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., ahol Orbán János Dénes egyébként szakmai vezetőként dolgozott" - közölte a miniszter.

Úgy folytatta: "a szakemberek számítása szerint ez az üzlet nem érhette túlságosan meg a szervezetnek". Mint rámutatott, az ügyben két esetben külön engedélyt is adott a Budapesti Operettszínház a vásárlásra, a jogdíjak körüli üzleteléseket pedig nagyban segíthette, hogy a KMTG és a Budapesti Operettszínház ügyvezetője ebben az időben ugyanaz a személy volt.