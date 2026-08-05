Anyaország :: 2026. augusztus 5. 17:44 ::

A Duna alacsony vízállása miatt 11 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán

A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll - közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) az MTI érdeklődésére szerdán.

Tájékoztatásuk szerint a Duna alacsony vízállása most nemcsak Magyarországon, hanem a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 centiméter távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között.

A teherhajók közül ezért néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel (a hordképesség 10-20 százalékával) tud csak közlekedni - tették hozzá.

Kiemelték, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos, 270 centiméteres vízmélység. Az aktuális vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan. Ilyen alacsony vízállásnál a Duna magyarországi szakaszán több mélységhiányos hely is kialakul.

A vízállás miatt a hajózási hatóság nem korlátozza a hajók közlekedését, a közzétett és aktuális vízállás- és gázlóadatok, valamint a saját hajó merülése alapján a hajó felelős vezetője dönthet a továbbhaladásról - közölte a tárca.

A minisztérium korábbi tájékoztatása szerint múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán.