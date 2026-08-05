Anyaország :: 2026. augusztus 5. 16:56 ::

Ég a tarló Székesfehérvár határában, hétvégi házas övezetre is átterjedt

Negyven ingatlanból 61 embert telepítettek ki a Székesfehérvár nyugati határában szerdán keletkezett tarlótűz miatt, ők a közeli művelődési házban kaphatnak segítséget. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője azt közölte, hogy a tűz a nagy szél miatt gyorsan terjed, és már a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti, ugyanakkor a Mol üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben. A helyszínen mintegy 70 tűzoltó küzd a lángokkal.

Ribi Márk az MTI-nek elmondta, hogy nagy terjedelemben ég a száraz tarló, amelyet elsőként a székesfehérvári tűzoltók kezdtek oltani. A tűz terjedését folyamatosan felügyelik drónok segítségével. Jelezte, hogy a nagy szél miatt szalmabálák és melléképületek is kigyulladtak. A Mol-telephely jelenleg nincs veszélyben, a tűzoltók nagy erőkkel védik - közölte.

A helyettes szóvivő elmondta, hogy 17 gépjármű-fecskendő, hat különleges jármű és közel 70 tűzoltó van a helyszínen. A székesfehérvári tűzoltók mellett riasztották a pétfürdői, a pusztaszabolcsi, a sárbogárdi, a veszprémi, az érdi, a tatabányai és a kisbéri hivatásos, valamint a seregélyesi önkéntes tűzoltókat is.

Cser-Palkovics András (Fidesz), a város polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy a tűz a szél miatt a Feketehegy-szárazréti házak felé terjed, a katasztrófavédelem minden erejével azon van, hogy megfékezze a lángokat. A rendőrség elővigyázatosságból már megkérte a legnagyobb kockázatnak kitett helyen lakókat, hogy hagyják el a házukat. A polgármester közölte, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló minden eszközzel segíti az oltást. A városban lévő nagyvállalatoknak is van tűzoltó-kapacitásuk, az ő segítségüket is kérték.

A városvezető újabb tájékoztatásában jelezte, hogy az Izabella utcában lévő zártkerti épületeket érinti a tűz. Azokat a lakókat, akik nem tudnak visszatérni az ingatlanjukba, a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Házban vízzel és élelemmel várják, de mentőegység is lesz a helyszínen.

Azt is közölte, ha szükséges lenne, a tankerületi kollégiumokban fognak éjszakára szállást adni az érintett lakóknak.

A katasztrófavédelem legfrissebb tájékoztatása szerint 150 hektáron van tűz, a Kőrösi utca 35. szám alatti házból ötven, az Izabella utcából pedig tizenegy embert menekítettek ki a rendőrök. Utóbbi utcában leégett három hétvégi ház, és tüzet fogott egy személyautó is, a Kőrösi utcában gaz, avar égett, a lángok tanyákra jelentenek veszélyt.

Azt is közölték, hogy újabb tűzoltók csatlakoztak az oltási munkálatokhoz, így a helyszínen vannak a székesfehérvári, a pétfürdői, a pusztaszabolcsi, a sárbogárdi, a veszprémi, a tatabányai, az érdi és a kisbéri hivatásos tűzoltók, a FER (Finomító Erőmű) létesítményi tűzoltói mellett kiveszik a részüket a munkából a seregélyesi, a lajoskomáromi, a csákvári, a mezőfalvai, a pázmándi, a sárosdi, a csókakői, a bodajki, a pákozdi és a sárszentmihályi önkéntes tűzoltók, továbbá a helyszínen tartózkodik a Fejér Medic egyesület is.

Cser-Palkovics András arról tájékoztatott, hogy a tüzet sikerült körülhatárolni, a helyzet stabil: öt beavatkozási helyszínből négy helyen utómunkák vannak, egy helyen van még nyílt lánggal ég a tűz. Az utómunkálatok a szél függvényében még órákig tarthatnak - tette hozzá.

Megjegyezte, hogy a tűzoltásban résztvevőket az önkormányzat és a kormányhivatal is ellátja étel-ital utánpótlással. A tűzoltóság járművei mellett a városgondnokság, a honvédség járművei, a Videoton Holding Zrt. és mezőgazdasági telepek tartálykocsijai is viszik a vizet.