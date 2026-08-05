Külföld, Háború :: 2026. augusztus 5. 16:40 ::

Zárolták az iráni olajvállalat bankszámláit a felhalmozott adósságok miatt

Zárolták az iráni állami olajvállalat (NIOC) bankszámláit a felhalmozott adósságai miatt - közölte szerdán a Fársz hírügynökség, jelezve ezzel az ország egyik legfontosabb bevételét jelentő ágazatának gazdasági nehézségeit.

A Fársz szerint az iráni Ipari és Bányászati Bank nem közölt részleteket sem a tartozás összegéről, sem az érintett számlákról; a hírügynökség hozzátette, hogy a lépésre annak ellenére került sor, hogy Irán költségvetési törvénye bizonyos NIOC-adósságok visszafizetését 2027 márciusáig, vagyis az iráni naptári év végéig elhalasztotta.

Ezzel egy időben az iráni Nemzeti Fejlesztési Alap (NDF) vezetője kijelentette, hogy az NIOC nem lesz képes visszafizetni az alapnak azt a közel 17 milliárd dolláros adósságot, amelyet az ország egyik legnagyobb olajmezőjéből, az Azadegan-mezőből származó bevételekből kellett volna fedeznie, mivel a mező kiaknázását bürokratikus akadályok lassították.

Mehdi Gazanfári, akit a félhivatalos Borna hírügynökség idézett, kifejezte abbéli reményét, hogy a kérdés rendeződik az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának végével.

A NIOC egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

Mindez azonban rávilágít a NIOC egyre súlyosbodó pénzügyi nehézségeire, tekintettel arra, hogy a szankciók, az évek óta tartó alulfinanszírozottság és a hazai beruházásokra való kizárólagos támaszkodás rányomta bélyegét a vállalat mérlegére.

Mivel az amerikai szankciók miatt a külföldi befektetők nagyrészt hiányoznak az ország energiaágazatából, az NIOC egyre inkább hazai intézményekre, köztük az NDF-re támaszkodik az energialelőhelyek fejlesztésének finanszírozásához. Ez az eredetileg szuverén vagyonalapként létrehozott NDF-et projektfinanszírozási forrássá változtatta, és egyre növekvő adóssággal terhelte meg az olajvállalatot.

Az állami olajvállalatnak az iráni adóhatósággal is meggyűlt a baja a legújabb digitális számlázási szabályok betartásával kapcsolatban.

(MTI)