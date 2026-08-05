Anyaország :: 2026. augusztus 5. 18:06 ::

Így működik a "független" közmédia a Tisza alatt: a kirúgott főszerkesztő elmesélte, hogyan bántak el vele egyetlen nap alatt

Megszólalt Hajdú Gábor, akit kineveztek az M1 Híradó főszerkesztőjének, majd Magyar Péter kommentje után visszavonták a megbízatást, írja az Index.



Fotó: Fb

"Az elmúlt napok történéseire reagálva az ügy egyik főszereplőjeként szükségét érzem a tények tisztázásának, annak ellenére, hogy a valóság sokakat – köztük több, az ügyről beszámoló véleményformálót – csak megzavar" – írta közösségi oldalán Hajdú Gábor.

A megújuló közmédiára elsöprő népharag zúdult a hétfői kinevezések miatt. Magyar Péter miniszterelnök "nem hinném…" kommenttel reagált arra a hírre, hogy a megújuló M1 Híradó új főszerkesztője Hajdú Gábor, a Mészáros-csoport egykori kommunikációs munkatársa lenne. Az MTVA nem sokkal ezután visszavonta a korábban bejelentett főszerkesztő, Hajdú Gábor és a műsorvezető, Borsa Miklós megbízását. Egyszer már előfordult ehhez hasonló, amikor az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztjára kiírt pályázat nyerteséről írta azt Magyar, hogy nem fog állományba kerülni.

"Rendkívül méltatlan és megalázó"

"Először is szeretném rögzíteni, hogy rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott engem és a családomat a közmédia új vezetése, merthogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak. Tudniillik mindkét esetben arra hivatkoztak, hogy helyre kell állítani a közmédia hitelességét" – kezdte bejegyzését a tévés.

"Szakmai pályafutásom, amelyre büszke vagyok, mindig is nyitott könyv volt azok számára, akiket érdekelt. Tehát szakmai előéletem tudatában, arra való tekintettel bíztak meg a feladattal. Noha sohasem vettem a bátorságot, hogy morális értelemben bárkit is elítéljek, elbíráljam, mit miért tesz a szakmában, örökségül kapott becsületemre és a szakmai meggyőződésemre támaszkodva minden körülmények között arra törekedtem, hogy munkámban betartsam a szakma normáit. Soha, de soha nem vettem részt propagandaműsorok készítésében, ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon engem vádolnak ezzel" – szögezte le Hajdú Gábor.

"Csak a jegyzőkönyv kedvéért: a közmédiából 2015-ben, az M1 hírcsatornává válását követően távoztam ahhoz a Hír TV-hez, amely ugyanazon év februárjától, az elhíresült G-napot követően megszűnt "fideszes"-nek lenni. Hírműsorok felelős szerkesztőjeként törekedtem – kollégáimmal együtt – a kiegyensúlyozottság megteremtésére. 2018-ban csakugyan az Echo Televízióba mentem át. Azt követően, hogy a Hír TV akkori vezetése elkötelezte magát a Jobbik mellett, erről pedig az volt a véleményem, hogy sérti a kiegyensúlyozottság elvét, ezért nem akartam benne részt venni. Az EchoTV-ben felelős szerkesztőként szintén hírműsorokat készítettem ugyanezen elvek mentén, az újságírói normák szerint dolgozó kiváló kollégákkal együtt. Noha én nem mozdultam, ugyanannál az asztalnál, ugyanabban a székben ülve lettem újra Hír TV-s. Miután a régi-új vezetőkkel nem volt meg a kémia, önként távoztam onnan" – emlékeztetett a tévés.

"Miniszterelnök úrral kollégák voltunk"

Ezután elismerte, hogy ezután a Mészáros Csoportnál helyezkeddel el. "Újságíróként, azaz hírfelhasználóként kihívást jelentett a másik oldal, a hír kibocsátói oldal szempontjainak megismerése, azaz a vállalati kommunikáció elsajátítása. Munkám kezdete egybeesett a Covid-időszakkal, amelyben az egyébként is nagy érdeklődést kivívó ügyek mellett nagy figyelmet kellett fordítani a belső kommunikációra, arra, hogy a korlátozások közepette hogyan lehet működtetni egy több mint harmincezer munkavállalót foglalkoztató cégcsoport munkáját" – fejtette ki.

Kiemelte, hogy feladata volt a vállalatcsoport társadalmi felelősségvállalási programjának operatív működtetése.

"Büszkeséggel tölt el, hogy civil szervezetekkel együttműködve munkámmal – sokakkal együtt – hozzájárulhattam több ezer rászoruló mindennapjainak megkönnyítéséhez" – fogalmazott, majd hozzátette: A dolog pikantériája, hogy miniszterelnök úrral, aki 2022 és 2024 között a cégcsoporthoz tartozó MBH Bank felügyelőbizottsági tagja volt, kollégák voltunk.

"Szakmai előéletemmel a teljes menedzsment tisztában volt"

"Reagálva az elmúlt napokban megjelent vádakra, közlöm mindenkivel, akit érdekel, hogy itt sem és más munkahelyeimen sem szolgáltam soha, de soha egyes személyiségeket, hanem csakis ügyeket. Aljas rágalom, hogy részt vettem kollégák ellehetetlenítésében, ellenkezőleg, pártállástól függetlenül partneri viszonyt ápoltam velük" – közölte Hajdú, aki eltávolítása után egy civil szervezetnél, a Magyar Kertörökség Alapítványnál végzett sajtófőnökként szakmai munkát arról, hogyan lehet élhető környezetet teremteni magunk és a jövő generációi számára.

Hajdú Gábor, aki mindössze egy napig volt közmédiás főszerkesztő, ezalatt javasolta, hogy "ebben a rendkívüli helyzetben legalább egy öt perces napi hírösszefoglaló készüljön, hiszen mi más lenne a legfőbb küldetése az intézménynek, mint informálni az embereket" – erre azonban nem érkezett válasz.

Bár most a legtöbben Bodacz Balázs felelősségét firtatják, de nem árt tudni, hogy szakmai előéletemmel a teljes menedzsment tisztában volt, a munkaszerződést ennek tudatában a vezérigazgató írta alá – emelte ki, majd összefoglalta az ominózus 24 óra koordináta-rendszerét:

Augusztus 3.

"9:00 Munkaszerződés aláírása a Kunigunda útján a tv-székházban.

9:30 Megbeszélés a hírigazgatóval

10:00 Látogatás a newsroomban, kölcsönös üdvözlés rég nem látott és új kollégákkal

10:30 Stúdióbejárás

11:30 Beköltözés az irodába

12:00 Arculati megbeszélés

13:30 Ebéd egy régi kollégával

14:00 Adminisztratív ügyek, telefonok intézése

17:00 Távozás a székházból

19:42 Az MTI közzéteszi a kinevezésről szóló hírt, amelyet átvesznek a hírportálok

Ezt követően a miniszterelnök kommentet fűz a Telexen megjelenő hír alá, amely így hangzik: nem hinném…

21:24-kor hívnak, hogy közöljék: olyan teher lettem, amelyet a közmédia nem tud felvállalni

Augusztus 4.

14 óra A munkaszerződés megszüntetésének aláírása.

"Úgy ráztak le, mint kutya a vizet"

"Mint az a pályafutásom tömör leírásából is kitűnik, többször is munkahelyet váltottam életem során, a távozást hol magam kezdeményeztem, hol a munkáltató. Egy kivételével mindegyik a körülményekhez képest higgadt légkörben, a kölcsönös tisztelet jegyében zajlott. Azok után, hogy a köztévé vezetése által felajánlott munkát korábbi munkahelyemet feladva elfogadtam, a próbaidőszak jogi lehetőségét kihasználva indoklás nélkül utcára tettek" – írta Hajdú Gábor, majd úgy fogalmazott: "Ugye nem kell magyaráznom, hogy nem azért, mert valamit azon az egy napon rosszul csináltam. A hitelességen alapuló három évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet. Finoman fogalmazva is kisszerű".

"Nem hinném..."

"Hiszem, hogy az újágíró feladata kérdések révén feltárni az igazságot. Persze ritkán létezik az életben abszolút igazság, az értelmezés nyújtja számunkra azt a lehetőséget, hogy közelebb kerüljünk hozzá" – közölte Hajdú, majd az üggyel kapcsolatos kérdéseket is feltett:

"Eltűrhető bárkinek is a tényeket nélkülöző meghurcolása, különböző stigmák alapján? Ha én a Hír TV-miatt propagandista voltam, akkor a velem egy időben szintén ott dolgozók (Veiszer Alinda, Kálmán Olga, Láng Balázs, Magyar Márton és sokan mások) is mind propagandisták, akiknek nincs helyük többé a közéletben?"

nem hinném…

"Ha valaki az elmúlt 16 évben fideszes cégnél vagy a kormánynak dolgozott akár alkalmazottként, akár vezető beosztásokban (pl. diplomataként, vezérigazgatóként, FB-tagként, államtitkárként stb.), akkor el kell lehetetleníteni, mert a közösségi hálón egy aktív kör vérre szomjazik?"

nem hinném…

"Lehet-e úgy független a közmédia, hogy Facebook-bejegyzésekre alapozott vélemények alapján történnek döntések? "

nem hinném…

– idézte Magyar Péter kommentjét a tévés, aki egyben megköszönte azoknak, akik támogatták az elmúlt napokban.

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