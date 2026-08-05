Külföld :: 2026. augusztus 5. 16:51 ::

Egy Izrael-kritikus, de filoszemita Abdul nyerte a michigani demokrata előválasztást

Szűk többséggel győzött a michigani demokrata előválasztáson a párt radikális baloldali szárnyához sorolt Abdul El-Sayed a mérsékelt Haley Stevensszel szemben - derült ki a szerdán közölt előzetes végeredményből.





AIPAC and Israel are not the same as Judaism and the Jewish people... I love the Jewish people. Michigan Democratic primary winner Abdul El Sayed:AIPAC and Israel are not the same as Judaism and the Jewish people... I love the Jewish people. pic.twitter.com/kNAU2424Wv August 5, 2026

A vártnál jóval kiélezettebb versenyben El-Sayed a szavaztok 48,5 százalékát kapta meg, míg ellenfele 47,5 százalékot. A felmérések a korábbi napokban 13-15 százalékpontos különbséget mutattak a két jelölt között.

Kedden az Egyesült Államok csaknem féltucatnyi államában tartottak előválasztást a novemberi kongresszusi választások előtti kiélezett politikai versenyben. Michigan mellett Kansas, Washington, Missouri és Virginia államban dönthettek regisztrált demokrata és republikánus választók, hogy kit akarnak jelöltjüknek látni ősszel.

Virginia államban az előválasztást csaknem két hónap késéssel tartották meg, ugyanis az állam legfelsőbb bírósága eljárási hibák miatt májusban megsemmisítette a demokrata vezetésű államban népszavazáson megerősített módosított választókerületeket. Az előválasztást az eredeti választási térkép alapján kellett megtartani.

Elemzők szerint az idei előválasztások a demokrata számára a párt politikai irányvonaláról is szóltak, a párton belül megerősödő demokratikus szocialista szárny befolyásáról, míg a republikánus előválasztásokon az volt a meghatározó kérdés, hogy a Donald Trump által támogatott jelöltek képesek-e megszerezni a többséget, jeleként annak, hogy az elnök változatlanul meghatározó befolyást gyakorol a pártra. Az eredmények azt mutatták, hogy a Trump általi támogatás továbbra is döntő a jelöltség megszerzésénél.

November 3-án a Kongresszus alsóházának, a képviselőháznak minden tagját, míg a felsőház, a szenátus tagjainak harmadát választják meg.

Az országos jelentőségű választások mellett számos államban tartanak kormányzóválasztást, valamint további tisztségviselőkről is szavazhatnak az amerikai választópolgárok.

(MTI)