Anyaország :: 2026. augusztus 5. 18:52 ::

Hiába kérte Orbán Anita, az ún. Szlovákia "nem tudja" növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát

Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát - mondta szerdai sajtótájékoztatóján Tomás Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter, aki szerint egy ilyen lépés két napon belül vízhiányt okozna a "szlovák oldalon".



Fotó: Milan Illík / SITA

Magyarország jelenleg másodpercenkét 400 köbméternyi vizet kap, amivel Taraba szerint Szlovákia eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Ez a rendszer hétfő óta van érvényben.

Tomás Taraba közölte, hogy kedden telefonon tárgyalt a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel.

Az alacsony vízhozam Szlovákiában is gondokat okoz. Vízgazdálkodási szakemberek megkísérlik biztosítani a hajózáshoz szükséges feltételeket - emlékeztetett a SITA szlovák hírügynökség.

A szlovák környezetvédelmi miniszter elutasította azokat az állításokat, hogy Szlovákia visszatartaná a vizet, hogy áramtermelésre használja a Bősi Erőműben.

Taraba szerint jelenleg a nyolc turbina közül csak egy üzemel, amely elsődlegesen a szükséges vízhozamot biztosítja. A magyar fél kérte a vízhozam jelentős növelését. Taraba viszont figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés csak rövid időre oldaná meg a helyzetet, és jelentős vízhiányt okozna a határ mindkét oldalán.

Kiadós esőzés esetén Szlovákia kész elsődlegesen átengedni a víztöbbletet Magyarországnak. A miniszter úgy véli azonban, hogy az intézkedés nem veszélyeztetheti a Duna szlovákiai szakaszának vízrendszerét. Szlovákiának takarékoskodnia kell a vízzel, hogy ne kerüljön saját maga is válságos helyzetbe, mondta.

Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap Facebook-bejegyzésében közölte, hogy Szlovákia kész támogatni Magyarországot villamosenergia-szállításokkal, miután vasárnap a Duna alacsony vízállása és a hűtővíz hiánya miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet.

(MTI nyomán)