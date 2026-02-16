Programajánló :: 2026. február 16. 14:40 ::

Tematikus családi napot rendeznek Mátyás király születésének évfordulóján a budai Várban

Tematikus családi napot rendeznek Mátyás király születésének évfordulója alkalmából február 28-án a budai Várban, ahol többek közt középkori vásári forgataggal, hagyományőrzők műsorával és múzeumi kalandjátékkal idézik meg Hunyadi Mátyás korát.

Egy napra visszatér a múlt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumába, ahol idén is megrendezik az Ünnepeljük Mátyás királyt! című nagyszabású családi, tematikus napot - közölte a múzeum hétfőn az MTI-vel. A program Mátyás király születésének évfordulójához kapcsolódva minden korosztály számára kínál élményeket, a tematikus tárlatvezetések, az ismeretterjesztő előadások és a tárgybemutatók pedig mélyebb betekintést nyújtanak a korszakba.

Kiemelt téma lesz például a Mátyás király számára jelentős csillagjóslás, de az érdeklődők a középkori gasztronómiával és a budai palota jellegzetes majolika padlóinak motívumaival is megismerkedhetnek.

A barokk csarnokban egész nap történelmi kézműves vásárral készülnek a szervezők, majd korhű kézműves termékek készítését lehet megtanulni hagyományőrző mesterektől.

A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző Egyesület a Mátyás-kori zsoldoscsapatok tábori életét mutatja be, a Hadtörténeti Múzeum bemutatóján pedig interaktívan ismerkedhetnek meg a látogatók a Mátyás-kori fegyverekkel és a lovagi kultúrával.

Lesz továbbá lovagvár-építőjáték bemutató, valamint kreatív alkotóműhely is, itt a foglalkozások középpontjában a tejútrendszer csillagai állnak majd.

A Musica Historica-koncerten Mátyás király korából, a 15. század második feléből hallhatnak világi és egyházi muzsikát a látogatók, valamint több tematikus tárlatvezetésre is várják majd az érdeklődőket, akik a középkori asztrológiáról és a kor gasztronómiájáról is hallhatnak.

Jegyek elővételben kedvezményes áron február 21-ig kaphatók.