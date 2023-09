Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2023. szeptember 2. 10:53 ::

Betiltották a magyar himnuszt, a zászlót és a nemzeti színeket a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanévnyitóján

Botrányos tanévnyitó volt Kárpátalján, ugyanis a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola ünnepélyén betiltották a magyar himnuszt, a magyar zászlót és a nemzeti színeket.



Maria Pauk röhög a munkácsi magyarok tiltakozásán

Szeptember 1-jén folytatódott a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola kálváriája. A pénteki tanévnyitón nem lehetett lejátszani a magyar himnuszt, tilos volt a magyar zászló és nemzeti színek használata, és az igazgatói köszöntő is csak ukránul hangozhatott el – számolt be az iskola közösségi oldala.

Mint írják, „válaszul békésen, csendesen, de határozottan kiálltak a helyzet ellen, emellett fohász, versolvasás és gyertyagyújtás is volt”. Azt is írták, hogy kitartanak, bármilyen nehéz is most a sorsuk.

A városi tanács nemrég egy magyarul nem beszélő, óvodapedagógusi végzettségű illetőt nevezett ki az iskola igazgatói posztjára, miután az előző intézményvezetőt 17 év után menesztették – számolt be az ungvári városi tévé. Új az igazgatóhelyettes is, ő sem beszél magyarul.



Kitartunk! - üzenték a munkácsi magyarok

Az igazgatónő, Maria Pauk a sajtónak csak annyival kommentálta az évnyitót érintő változtatást, hogy Ukrajnában az ukrán nemzeti jelképek használatosak.



Mivel Ukrajnában élünk, Ukrajna egész területén ilyen zászlók lesznek - nyilatkozta a hohol hízó

A szülők és a tanárok a tanévnyitón az iskola vezetőségével szemben sorakoztak fel, némán tiltakoztak a jogtalan intézkedések ellen.

A januárban bekövetkezett vezetőváltásokat és a magyar kisebbséget sújtó jogsértést, a nemzeti jelképek használatának betiltását akkor elég langyosan kommentálta a külgazdasági és külügyminisztérium szóvivője, Paczolay Máté, miszerint a magyar nemzeti oktatással szemben zajló bánásmód olyan jogsértés, ami teljesen szembemegy a kétoldalú megállapodásokkal, a Velencei Bizottság, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájának intézkedéseivel.

Úgy fogalmazott, Magyarország csak abban az esetben támogatja az Ukrajna EU-csatlakozásokkal kapcsolatos tárgyalások megkezdését, ha az ukránok visszaadják a kárpátaljai magyarságnak az anyanyelvi oktatáshoz fűződő összes korábbi jogát. De úgy tűnik, arra még várhatunk.

(Ungvári városi tévé - Blikk nyomán)

Frissítés: A Mi Hazánk tiltakozik a magyar öntudat és a kárpátaljai magyar oktatás eltiprása ellen

A kárpátaljai magyar iskolákban ettől a tanévtől kezdve egyes tantárgyakat csak ukránul oktatnak, és a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanévnyitón már betiltották a magyar himnuszt, valamint tilos volt a magyar zászló és nemzeti színek használata is. Az igazgatói köszöntő is csak ukránul hangzott el. A leváltott magyar igazgató helyére kinevezett ukrán nemzetiségű igazgató, Pauk Marija nyíltan kijelentette, hogy rövidtávú céljai között szerepel az iskola teljes elukránosítása - sorolja az őslakos magyarokat ért sérelmeket közleményében Árgyelán János, a Mi Hazánk külügyi kabinetvezetője. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk tiltakozik a kárpátaljai magyarok folytatólagos jogfosztása ellen, és felszólítja Andrij Balogát, Munkács polgármesterét és az ukrán kormányt, hogy állítsa vissza a több, mint 15 ezer magyar anyanyelvű diák anyanyelven történő oktatását Kárpátalján. A Mi Hazánk követeli továbbá, hogy az európai értékektől távolodó Ukrajna haladéktalanul biztosítsa a Kárpátalján legalább egy évezrede honos magyarság nyelvhasználatához, kulturális autonómiájához és nemzeti identitásához fűződő jogait!

Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon ne támogassa az ukrán kormányt és Ukrajna nemzetközi szervezetekhez történő, ezen belül európai uniós csatlakozási törekvését mindaddig, amíg a kárpátaljai magyar közösség jogai a legkisebb mértékben is csorbulnak.

Korábban írtuk:

Kapcsolódó: