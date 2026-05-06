A román állami gázipari vállalat megvásárolja a marosvásárhelyi Azomures kombinátot

A román állami gázipari vállalat, a Romgaz megvásárolja a marosvásárhelyi Azomures kombinátot - írja az economica.net a cég közleménye alapján.

"Az Azomures SA képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként a felek elvi egyezségre jutottak a Romgaznak az Azomures tevékenysége, működő üzletág átadása (Transfer of Going Concern) formájában történő átvételének üzleti feltételeiről" - közölte az állami gázipari vállalat a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB).

A Romgaz becslései szerint a szerződés aláírására május folyamán kerül sor.

A Romgaz 2025 novemberében kezdeményezett tárgyalásokat a legnagyobb romániai műtrágyagyártónak számító kombinát megvásárlásáról. A tárgyalások eredménytelenségére hivatkozva az Azomures jelenlegi tulajdonosa, az Ameropa márciusban bejelentette, hogy bezárja az üzemet. A svájci vállalat 2021 decemberében a magas gázárra hivatkozva leállította a termelést az Azomuresben. Azóta csökkentett kapacitással több alkalommal újraindították a termelést, majd pár hónap múlva ismét leállították.

Az Azomures SA-nak jelenleg 920 dolgozója van. A vállalat 2023-at és 2024-et 72,577 millió lej (mintegy 5 milliárd forint), illetve 505,805 millió lej (mintegy 35 milliárd forint) veszteséggel zárta, a tavalyi gazdálkodási adatokat még nem hozták nyilvánosságra. Az üzem termelési kapacitása évi 1,6 millió tonna műtrágya. Az Azomures Románia legnagyobb ipari gázfogyasztója, maximális termelési kapacitás mellett évi mintegy 1,2 milliárd köbméter földgázt használ fel.

(MTI)