Videók, Koronavírus :: 2023. december 28. 18:46 ::

Ágynak estek Karikóék a Nobel-díj-átadó után

A Nobel-díj-átadó résztvevői, azok a tudósok, akik az mRNS-Covid-vakcinák feltalálói, előállítói, szinte mindannyian megfertőződtek a koronavírussal Karikó Katalin díjának átadásakor. Sokan közülük súlyos betegek lettek, Karikó Katalin családja is ágynak esett. De nemcsak erről számolok be az év utolsó videójában, hanem értékelem a 2023-as esztendőt is, valamint meghívok mindenkit a januári évértékelő beszédemet is magába foglaló eseményre, ahol majd az európai választási programunkat is bemutatom, írja a Mi Hazánk elnöke.