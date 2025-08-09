Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 9. 23:53 ::

Ezúttal a rasszista horvát rendőrökkel gyűlt meg a baja orrbetörő Kevinke bajnoknevelő apjának

Két 16 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra, két személyt köztük Dunai Zsolt pécsi boxolót kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel is gyanúsítja a horvát rendőség.

A Rijekai Megyei Bíróság vizsgálóbírója elrendelte az öt pécsi előzetes letartóztatását, mivel fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon maradás esetén megszökhetnek és befolyásolhatják a tanúkat, a kiskorúakat, akiket saját hasznukra prostitúcióra kényszerítettek és veréssel fenyegették őket, ha nem azt teszik, amit mondanak nekik – írja a horvát sajtó.

A pécsi Dunai Zsolt Arnold (35), Bogdán József Norbert (35), Jakovics Vincenzo Tano (27), Bogdán Virág Kíra (20) és Lendvai Vanessa Olívia (21) a rijekai (értsd: fiumei) börtön celláiban kötöttek ki. Mind az ötöt emberkereskedelem bűncselekménnyel vádolják , D. Zsoltot és és J. Vincenzot pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel is. A banda vezetője a horvát újság szerint Dunai Zsolt, aki ötgyerekes ökölvívó edző.

A történet július 31-én kezdődött egy közös összejövetelen Bogdán József pécsi lakásában. A magyar vádlottak csoportját azzal gyanúsítják, hogy két 16 éves kiskorú lányt hívtak meg, hogy folytassák a bulit a horvát tengerparton. A lányok beleegyeztek, mivel mindketten rossz anyagi helyzetben vannak, és bizonytalan családi helyzetük van. Ezen a napon le is utaztak Zenggbe, ahol egy bérelt lakásban fenyegetéssel próbálták rávenni a lányokat prostitúcióra és kokain fogyasztására. 80 gramm kokaint és cracket találtak náluk.

A helyzet komikuma, hogy magyar börtönbe kerültek, mert a börtön 1904–1906 között, Czigler Ferenc tervei alapján épült a Igazságügyi Minisztérium megbízásából – hívta fel a figyelmünket egy olvasónk.

Mivel felénk sajnos nem divat ilyen jó minőségű, kitakarás nélküli képeket megosztani a bűnözőkről, közöljük az egész galériát:



A fekete inges az országos bajnok agresszív cigányokat nevelő Dunai Zsolt - ezúttal kurvákat képzett volna ki

Eddig is csak a baj volt velük

A gyanúsítottak közül többen pécsi önkormányzati lakásokban élnek, van aki részt vettek a Árkádnál történt lapátos verekedésben és az autós gázolásban, egyikük fia pedig fél éve Iskolai WC-ben verte össze 14 éves exbarátnőjét.

