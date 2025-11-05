Cigánybűnözés :: 2025. november 5. 11:48 ::

A körözés időtartama alatt is vígan űzték mesterségüket a fiatal nyírmadai cigánybűnözők

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság munkatársai a napokban fogták el A. G. 20 éves és A. M. 21 éves nyírmadai lakosokat. A két férfi már hónapok óta bujkált a hatóságok elől, nem véletlenül.

A. M.-et lopás, A. G.-t lopás és csalás miatt körözték. Azonban a történet itt nem ért végett, ugyanis a nyomozók felderítőmunkájának eredményeként kiderült, hogy egymást segítve további hat esetben követtek el vagyon elleni bűncselekményeket a környékükön.

A rendőrök a két férfit előállították a rendőrkapitányságra, kihallgatásuk alatt beismerték a bűncselekményeket - közölték a Police.hu-n.