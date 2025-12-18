Cigánybűnözés, Videók :: 2025. december 18. 20:35 ::

Tömegverekedés, fojtogatás - így telnek a Szőlő utcai cigány mindennapok

Az elmúlt hetekben – lényegében a magyar közéletben egyedüliként – írtunk arról hosszabban, hogy a Szőlő utcai (főként cigány) fogvatartottak esetében fel kell vetni azt, hogy az öröklött tulajdonságnak is szerepe lehet abban, ahogyan ez a bűnözői szubkultúra generációról generációra kitermeli magából az újabb és újabb gyilkosokat, erőszaktevőket, akik például a Szőlő utcai javítóintézetbe kerülnek. Most olyan felvételek láttak napvilágot a Szőlő utcai intézetből, melyet a Vadhajtások hozott le, amelyek tökéletesen aláhúzzák korábbi írásunk állításait.

Az látható, hogy a fogvatartottak szinte kivétel nélkül cigányok, és ugyanúgy viselkednek odabent, mint amiért bekerültek oda. Tömegverekedés, fojtogatás, és így tovább. Nyilván csak a valóságtól elrugaszkodott liberális „széplelkek” gondolhatják komolyan, hogy a plüssmackón vesztek össze...

Ha nem indulnak el bejelentkezés és/vagy életkor-igazolás nélkül, alább is megtekinthetők:

A végére pedig ide kívánkozik egy fontos megjegyzés.

Látjuk, tapasztaljuk, a fideszes sajtó igyekszik azzal elterelni a figyelmet a gyermekvédelemben valóban meglévő problémákról, hogy arra mutatnak rá, hogy a Szőlő utcában bűnözők között kellett rendet vágni. Igen ám, csakhogy kinek a politikája termelte ki ezeket az állapotokat?

A Fidesz! Nem nehéz észrevenni az ordító ellentmondást és következetlenséget, hogy amikor Orbán Viktor „rejtett erőforrásoknak” nevezi a cigányokat, vagy Lázár János úgy fogalmaz , hogy a cigányság jelenti ma a legnagyobb lehetőséget az országnak, akkor meglehetősen hiteltelenek ezek a tematizációs kísérletek a kormánypárti sajtó részéről. Merthogy éppúgy benne vannak az egészben, mint a korábbi balliberális kurzusok.

Henney Viktor – Kuruc.info