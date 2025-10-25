Zsidóbűnözés, Politikusbűnözés :: 2025. október 25. 20:39 ::

Fordult a kocka: Ehud Barak került Virginia Giuffre posztumusz célkeresztjébe

Az Epstein-Maxwell emberkereskedő páros egyik legismertebb áldozata a napokban megjelent memoárjában azt állítja, hogy többször is megverte és megerőszakolta egy „jól ismert miniszterelnök”.

Ehud Barak, Izrael korábbi miniszterelnöke legalább 30 alkalommal kereste fel Jeffrey Epstein New York-i rezidenciáját és Karib-tengeri magánszigetét (Little Saint James) 2013 és 2017 között, és 2014-ben legalább egyszer Epstein magánrepülőgépén („Lolita Express”) is utazott.

Virginia Giuffre a korábbi bírósági nyilatkozataiban (2019 előtt) és most a könyvében három kényszerített találkozást ír le vele, köztük egy különösen brutális eseményt 2002-ben Epstein szigetén, ahol állítása szerint megverte őt. Azt írja, hogy ezek a bántalmazások, valamint Epstein érzéketlensége – aki azzal az indokkal hárította el a közbelépést, hogy ez „a munka része” –, még akkor is, amikor az erőszaktevő arra kényszerítette, hogy könyörögjön az életéért, végül ahhoz vezettek, hogy kiszabaduljon Epstein markából.



Letérdeltem és könyörögtem neki. Nem tudom, hogy Epstein félt-e a férfitől, vagy tartozott-e neki egy szívességgel, de nem tett semmilyen ígéretet, ridegen beszélve a politikus brutalitásáról. "Néha ezt kapjátok"

Giuffre a férfit „miniszterelnöknek” hívja, és nem nevezi meg, mert állítása szerint attól fél, hogy utána jön, és kárt tesz benne, ha megteszi. A könyvében plasztikus részletességgel írt arról az erőszakról, amelyet a „miniszterelnök” követett el ellene, akivel tizennyolc éves korában találkozott: „Ismételten fojtogatott, amíg el nem vesztettem az eszméletemet, és örömét lelte benne, hogy látott az életemért rettegni. Rettenetesen nevetett, amikor bántott, és még jobban felizgatta, amikor könyörögtem, hogy hagyja abba. Úgy jöttem ki a pihenőházból, hogy folyt a vér a számból, a hüvelyemből és a végbélnyílásomból. Napokig fájt a légzés és a nyelés... Vadabban erőszakolt meg, mint korábban bárki más.”

Nick Bryant oknyomozó újságíró szerint, aki elsők között „plankolta fel” az Epstein-ügyet, Virginia azt mondta neki, hogy a Baraktól elszenvedett bántalmazás három napra kórházba juttatta.

Giuffre a hivatalos történet szerint öngyilkosságot követett el, ám ezt sokan vitatják. Nyáron egy felvétel kezdett el terjedni, amelyben azt mondta, hogy ha valaki meghallgatja, az azt jelenti, hogy „elkapták”, és hogy a felvétel azért került nyilvánosságra, mert kihagyott két „bejelentkezést” az automatizált „halottember-kapcsolóján”, amelyet arra az esetre állított be, ha megölik.

Ha ezt nézitek, azt jelenti, hogy elkaptak. A halottember-kapcsolóm automatikusan bekapcsolt, miután kihagytam két bejelentkezést. Hónapokkal ezelőtt beállítottam, mert tudtam, hogy eljön ez a nap. Nem véletlenül haltam meg, meggyilkoltak, hogy eltemessék a titkaikat. Túléltem Epstein szigetét, de a túlélésnek ára van. Túl sokat láttam, túl sokat tudtam, és most elhallgattattak. De már túl késő számukra.

Gyorsan kampány indult annak érdekében, hogy a felvételt hamisítványnak állítsák be, de az apja, Sky Roberts azt mondta Piers Morgan műsorában, hogy egyetért azzal, hogy a lányát „valaki elkapta”. Virginia Giuffre's dad insists his daughter didn't die by suicide



Nyilvánosságra hozom, hogy semmilyen módon nem vagyok öngyilkos hajlamú. Tudattam a terapeutámmal, hogy ha valami történne velem, a családom érdekében ne hagyják ezt figyelmen kívül, és segítsenek megvédeni őket. Túl sok gonosz ember akarja azt látni, hogy elhallgattatnak.

Mindeközben Amy Wallace, a Giuffre-kötet társszerzője azt mondta, hogy meg tudja nevezni azokat a férfiakat, akik gyermekeket erőszakoltak meg és adtak-vettek Jeffrey Epsteinnel. A BBC Newsnightnak és az NPR-nek adott interjúkban megerősítette, hogy olyan hangfelvételekkel rendelkezik, amelyeken Guiffre megnevezi az illetőket az FBI által mindeddig zárolt Epstein-aktákból.

Virginia Giuffre állítólagos öngyilkossága után más Epstein-áldozatok is előléptek, egyértelművé téve, hogy ők sem öngyilkos hajlamúak. Egyikük, Juliette Bryant azt állítja, hogy több mint két évtizeddel ezelőtt Afrikában találkozott Epsteinnel, és Bill Clinton is vele volt. Bryant szerint több Epstein-áldozat gyanús körülmények között halt meg, és úgy véli, hogy őket egyenként kiiktatják. 2019 óta állítólag legalább 20 ember halt meg rejtélyes körülmények között az Epstein-üggyel összefüggésben. Egy 2024-es közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 73 százaléka úgy véli, hogy Epstein hálózata továbbra is büntetlenül működik.

GI - Kuruc.info