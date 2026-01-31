Zsidóbűnözés :: 2026. január 31. 17:55 ::

Lemondott Fico Epstein-aktákban említett tanácsadója

Lemondott Miroslav Lajcák, a szlovák miniszterelnök tanácsadója, aki szerepel az Epstein-aktákban - jelentette szombaton a Dennik N című felvidéki lap.

Robert Fico kormányfő a jelentés szerint elfogadta tanácsadója lemondását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken a szexuális és kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekményekkel vádolt, és 2019-ben a börtönben öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyében az irategyüttes több millió oldalnyi dokumentumát, videók és képek ezreit tette közzé. Epstein több évtizedes, kiterjedt üzleti tevékenysége során számos hírességgel, üzletemberrel, politikussal került kapcsolatba.

Lajcák, aki korábban az ENSZ Közgyűlésének elnöke is volt, visszautasította a felvidéki sajtóban vele kapcsolatban megjelent korábbi értesüléseket. A 360tka hírportál közzétette egy beszélgetés részletét, amelyben feltehetőleg Epstein nőket kínált Lajcáknak, ő pedig találkozót próbált nyélbe ütni Fico és Steve Bannon között. Utóbbi Donald Trump amerikai elnök tanácsadója volt. "Nem szerveztem találkozókat a miniszterelnöknek, és nők soha nem voltak részei a kommunikációnknak. Abszolút soha" - szögezte le Lajcák, akinek lemondását e jelentéseket követően az ellenzék követelte.

Fico szerint Lajcák a lemondásával is azt bizonyította, hogy nagyszerű diplomata. "Régóta tudom, hogy a minden irányból érkező bírálatokban rengeteg képmutatás van. Ha nincs semmilyen komoly ügy, akkor bármi megteszi, ha engem támadni akarnak, még úgy is, hogy azt Miro Lajcák a leghatározottabban visszautasítja. Szlovákia elveszít egy nagy diplomáciai és külügyi tapasztalattal rendelkező erőforrást" - írta a kormányfő a közösségi oldalán.

A norvég trónörökösnének is kínos

Hasonlóan negatív fényt vetett Mette-Marit norvég trónörökösnére az újabb iratok napvilágra kerülése. Az 52 éves Mette-Marit neve sajtójelentések szerint több száz alkalommal tűnt fel az irathalmazban, de már évek óta ismert volt, hogy Haakon norvég koronaherceg felesége kapcsolatban állt a zsidó milliárdossal.

Különösen nagy figyelmet kapott egy 2013-as levélváltás kettejük között, amelyben Epstein Palm Beach-i rezidenciáján tett látogatásáról esett szó. A norvég udvar az NRK közszolgálati televíziónak megerősítette, hogy Mette-Marit egy közös ismerősön keresztül kibérelte Epstein házát, és négy napot töltött el ott egy barátnőjével. Az ott-tartózkodás során Epsteinnel is találkozott, a milliárdos magánszigetén, Little Saint Jamesen azonban sosem járt - tették hozzá.

Mette-Marit péntek este bocsánatot kért, mondván, hogy jobban kellett volna ellenőriznie Epstein hátterét, és sajnálja, hogy valaha is kapcsolatba került a milliárdossal. "Egyszerűen csak kínos" - mondta, hozzátéve, hogy mélyen együttérez Epstein áldozataival.

(MTI nyomán)