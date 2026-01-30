Külföld :: 2026. január 30. 22:25 ::

Többmilió oldalnyi Epstein-ügyhöz kapcsolódó dokumentumot tettek közzé

Az amerikai igazságügyi minisztérium hárommillió oldalnyi nyomozati anyagot tett közzé a szexuális visszaélések miatt elítélt Jeffrey Epstein ügyével összefüggésben. Az egyelőre nem világos, hogy a mostani dokumentumok közlése után mennyi iratot kell még átnéznie a minisztériumnak, de tavaly decemberben azért kértek haladékot, mert több mint egymillió újabb dokumentumról szereztek tudomást. December végén arról volt szó, hogy még 5,2 millió dokumentumot kell átnézni, ennek lezárultát január 23-ára ígérték. Most végül majdnem másfél hónappal a december 19-i határidő lejárta után hozták nyilvánosságra a dokumentumokat, amivel Todd Blanche főügyész-helyettes szerint nincs semmi probléma, mert az áldozatok védelmét kellett szem előtt tartaniuk – írja a Telex.



Kép: AP

Blanche szerint több mint 500 ügyvéd és szakember dolgozott azon az elmúlt időszakban, hogy az Epstein-akták nyilvánosságra kerülhessenek. A dokumentumcsomag részeként közzétettek több mint 2000 videót és 180 ezer képet, viszont nem mindegyiket Epstein készítette. Blanche arról is beszélt, hogy kitakarták azokat a részeket, amelyek segítségével azonosítani lehet az áldozatokat, vagy veszélyeztetni a folyamatban lévő nyomozást. Olyan részleteket is eltávolítottak, amelyek gyerekek szexuális bántalmazását vagy halálát ábrázolják.

A főügyész-helyettes közölte, hogy a dokumentumokban szereplő nők arcát kitakarták, kivéve Ghislaine Maxwellét, aki Jeffrey Epstein egykori társa és egyben tettestársa. A férfiak arcát azonban nem takarták ki.

Blanche újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az igazságügyi minisztérium nem védte Donald Trumpot az Epstein-akták vizsgálata során. Szerinte akkora információéhség van a Trumppal kapcsolatban, amit ezek a dokumentumok nem fognak kielégíteni. A főügyész-helyettes azt viszont nem árulta el, hogy pontosan milyen újdonságokat tartalmaznak a közzétett dokumentumok.

BBC több dokumentum áttekintése után azt írta, hogy a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-akták között sok kitakart oldal is szerepel. Maxwell állampolgársági iratából például kiderült, hogy a bejegyzett lakcíme Epstein magánszigetén volt.

Az amerikai képviselőház tavaly novemberben példátlan többséggel, 427–1 arányban szavazta meg, hogy hozzák nyilvánosságra a pedofil üzletember ellen folytatott nyomozás anyagait. A Pam Bondi főügyész által vezetett igazságügyi minisztériumnak december 19-ig kellett volna közzétennie az anyagok túlnyomó többségét. Az illetékesek azt ígérték, hogy a dokumentumokat folyamatosan, több részletben teszik közzé – ami miatt a szexuális ragadozó áldozatai csalódottak és dühösek voltak.