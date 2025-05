Külföld :: 2025. május 31. 22:12 ::

Musk egy kisebb monoklival jelent meg a Fehér Házban, de csak az abnormális nevű gyereke ütötte meg

Elon Musk százharminc napot töltött a Fehér Ház különleges tanácsadójaként, a DOGE névre keresztelt kormányzati hatékonysági minisztérium vezetőjeként, és amikor pénteken bejelentette a távozását az Ovális Irodában, a Tesla vezérigazgatójának volt egy sérülés a szeme mellett – nem egészen egy komoly monokli, de több egy sima karcolásnál.

Musk távozása elég nagy hír volt, de egy szemfüles újságíró így is megkérdezte, hogy mi történt a szemével. Musk erre először azzal kezdett viccelődni, hogy nem volt Franciaország közelében, amit kisebb értetlenség után elmagyarázott, hogy Macron és felesége állítólagos pofozására gondolt.



Fotó: Kevin Dietsch / Getty Images

Az X-főnök aztán elmondta, hogy a sebesülést az ötéves fia, X, teljes nevén X Æ A-Xii okozta, amikor az édesapja játszott vele, és arra kérte, hogy üsse meg. X pedig megütötte. A Musk mellett ülő Trump meg is kérdezte, hogy ezt tényleg X művelte-e vele, majd elmondta a sajtónak, hogy ha ismernék X-et, tudnák, hogy képes erre.

X Æ A-Xii egy Musk rengeteg gyereke közül, az édesanyja Claire Boucher, azaz a Grimes néven ismert zenész.

A Tesla- és SpaceX-vezér egy nappal azután távozott az amerikai kormányzatból, hogy nyilvánosan bírálta Trump adótörvénytervezetét, túl drágának nevezve azt. Szerinte a csomag olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek aláássák a DOGE minisztériumnál folytatott munkáját.



Fotó: Allison Robbert / AFP

Donald Trump belső köreiben már a tavaly novemberi elnökválasztás óta aggódva nézték, ahogy Elon Musk „beette magát” az elnök mar-a-lagó-i birtokára, és egyre nagyobb és nagyobb hatalmat szerzett magának. Nem kellett sokat várni rá, hogy arról szivárogtassanak a sajtónak: csak idő kérdése, hogy Trump és Musk kapcsolata mikor fog megromlani, és mikor érzi úgy Trump, hogy nem hajlandó tovább osztozni Muskkal a rivaldafényen.

Áprilisban több amerikai lap is arról számolt be, hogy Trump közölte legközelebbi tanácsadóival és több miniszterével, hogy a szövetségi kormányzat karcsúsításával megbízott Musk heteken belül távozni fog a kormányzatból, és visszatér a cégei irányításához. Trump nyilvánosan is utalt erre, többször is jelezve újságíróknak, hogy bár Musk szerinte csodálatos munkát végez, van pár cége, amiket vezetnie kell, és egy ponton „Elonnak távoznia kell” majd.



Elon és X Æ A-Xii Musk - a kisfiú neve talán még a cigánysoron is túl kacifántosnak számítana (fotó: Daniel Torok / Fehér Ház)

Musknak Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel is heves vitái voltak az elmúlt időszakban. Az Axios beszámolója szerint a nézeteltérésük egyszer majdnem tettlegességig fajult a Fehér Ház folyosóján. A Reuters szerint Musk összetűzésbe került a Trump-adminisztráció másik két fontos tagjával, Marco Rubio külügyminiszterrel és Sean Duffy közlekedési miniszterrel is, az elnök kereskedelmi tanácsadóját, Peter Navarrót pedig egész egyszerűen idiótának nevezte.

Musk egy április 22-i Tesla-konferenciahíváson már jelezte, hogy jelentősen visszavesz a kormányzati munkájából, hogy a vállalkozásaira koncentrálhasson.

A New York Times néha (?) kissé sok a kábszi

Eközben a New York Times pénteki cikke pedig Musk kapcsán arról írt, hogy a világ leggazdagabb embere sokkal több drogot, illetve veszélyes szert fogyaszt, mint azt korábban tudni lehetett.

Az anyagból kiderül: arról eddig is lehetett tudni, hogy Musk ketamint, ecstasyt, illetve különböző pszichedelikus gombákat fogyaszt, a gyakoriság azonban jóval magasabb, mint amit eseti használatnak lehetne hívni. (Akár ez is magyarázhatná, hogy miért választott idióta nevet az őt „megverő” fiának... - szerk.)

A New York Times szerint talán a stimulánsként használt Adderallt is jól ismerő milliárdos annyi ketamint szúrt, vagy szúratot t magába, hogy az már hatással volt a húgyhólyagjára. Ez a mellékhatás a krónikus használat egyik ismert jele – teszi hozzá a lap.

A cikk nem állítja, hogy a Tesla és a SpaceX vitatott megítélésű, botrányokat sorra halmozó vezére a túlzott fogyasztást Trump januári beiktatása után, a DOGE nevű, a kormányzat hatékonyságának növelésére felállított szerv vezetőjeként is folytatta-e, a választási időszakban Muskkal dolgozókkal készített interjúkból, valamint kiszivárgott privát üzenetekből azonban egyértelmű, hogy sokan aggódtak a rendszeres droghasználata, a hangulatváltozásai, illetve az újabb és újabb gyerekek vállalásának vágya miatt.

Amikor erről kérdezték őt a sajtótájékoztatón, Musk megkerülte a válaszadást ,és az újságot kezdte el szidni.

(Telex - 24 nyomán)