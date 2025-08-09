Külföld, Háború :: 2025. augusztus 9. 14:18 ::

Teherán örül az örmény-azeri békének, de külföldi beavatkozás miatt aggódik

Az iráni külügyminisztérium üdvözölte szombaton az Örményország és Azerbajdzsán között amerikai közvetítéssel létrejött békemegállapodást, ugyanakkor figyelmeztetett "mindenfajta külföldi beavatkozás" ellen, tekintettel az Egyesült Államoknak biztosított fejlesztési jogokra egy, az iráni határ közelében fekvő folyosóban.

"Irán üdvözli a békemegállapodás szövegének véglegesítését a két ország részéről, ugyanakkor aggodalmát fejezi ki bármilyen formában történő külföldi beavatkozás esetleges negatív következményei miatt, különösen a közös határok közelében" – írta a minisztérium közleményében.

A megállapodást pénteken Washingtonban kötötte meg Ilham Aliyev azeri elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, remélhetőleg lezárva ezzel a két ország évtizedek óta tartó területi konfliktusát. Az egyezmény előírja egy olyan tranzitzóna létrehozását, amely áthalad Örményországon, összekötve Azerbajdzsánt annak Nahicseván nevű exklávéjával, ami Baku régóta hangoztatott követelése volt. Az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kap a "Trump - út a békéért és nemzetközi jólétért" névre keresztelt folyosóban, amely stratégiai és energiahordozókban gazdag térségben helyezkedik el. Irán régóta ellenzi ennek a folyosónak a létrehozását, attól tartva, hogy elvágná őt a Kaukázustól, és idegen jelenlétet hozna a határára. Teherán szerint bármilyen külföldi beavatkozás ebben az összefüggésben veszélyeztetheti a régió biztonságát és tartós stabilitását.

Akbár Ali Velajati, Ali Hamenei ajatollahnak, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének a főtanácsadója hétfőn az X-en figyelmeztetett, hogy a regionális vagy külső hatalmak bármilyen, a tranzitzóna kikényszerítésére tett kísérletére Irán "határozott választ fog adni".

(MTI)