2025. augusztus 18. 14:00

Fél év alatt több mint egymillió afgánt toloncoltak ki a perzsák

Irán hat hónap alatt 1,2 millió afgán állampolgárt toloncolt ki, és további 800 ezer további kitoloncolást tervez jövő márciusig - jelentette be az iráni belügyminiszter hétfőn.

Eszkandar Momeni, akit az IRNA iráni állami hírügynökség idézett, elmondta, a kitoloncolásokat az ország területén illegálisan tartózkodókra vonatkozó jogszabályokkal összhangban hajtják végre, és tagadta, hogy a hatóságokat idegengyűlölet vezérelné.

A március végéig tartó deportálások a tervek szerint összesen kétmillió afgánt érintenének az Iránban élő, becslések szerint mintegy hatmillió afgán állampolgárból.

Afganisztánból a szegénység, a súlyos munkanélküliség és a változó intenzitással dúló konfliktusok miatt minden évben sokan vágnak neki az országot Irántól elválasztó, 300 kilométeres határnak, többségük iratok nélkül. Az Iránban élő afgánok zöme a nagyvárosokban vállal alulfizetett munkákat, például építkezéseken.

Olajtartalékai ellenére Irán maga is gazdasági nehézségekkel küzd, részben az atomprogramja nyomán Teheránra kirótt nemzetközi szankciók miatt.

Iránnal egy időben Pakisztán is megkezdte az utóbbi években a területén élő afgánok kitoloncolását: a hatóságok 2023 szeptemberétől augusztus elejéig több mint egymillió, az országban engedély nélkül tartózkodó afgánt küldtek haza.

(MTI)