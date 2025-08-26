Külföld, Háború :: 2025. augusztus 26. 16:05 ::

Román államfő: Moldova és Ukrajna támogatását továbbra is folytatni kell

A román külpolitikának kiszámíthatónak és koherensnek kell lennie, az ország biztonságára, gazdasági érdekeire és a külföldön élő románokra kell összpontosítania - mondta Nicusor Dan államfő kedden, amikor Románia külképviseleti vezetőit fogadta az elnöki hivatalban.

A román diplomácia éves értekezlete alkalmából szervezett találkozón a májusban megválasztott új elnök leszögezte: Románia külpolitikájában továbbra is az ország európai uniós illetve NATO-tagsága, az Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnersége lesz a meghatározó, ugyanakkor a diplomáciának alkalmazkodnia kell ahhoz a nemzetközi helyzethez, amelyet egymásra rakódó válságok - az ukrajnai háború, a kiéleződő globális verseny, a hibrid háborúk - jellemeznek.

Nicusor Dan szerint a belügyek tekintetében Románia reformokra szorul, amelyeket a gazdaság újraindításának kell követnie. Stratégiai célkitűzésként említette Románia 2026 végére kitűzött csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD). "Az lesz az a pillanat, amikor Románia gazdasága - a jelenleg folyamatban lévő reformok bevezetése után - fellendülésnek indul. Versenyképes magánszektorunk van, és optimista vagyok, hogy sikerrel fogunk járni" - idézte a román elnököt az Agerpres hírügynökség.

A külpolitikában Nicusor Dan szerint Romániának hangsúlyosabban kell érdekeit érvényesítenie az Európai Unióban az új többéves pénzügyi keretéről szóló tárgyalásokon, az Egyesült Államokkal való stratégiai partnerség terén jobban ki kell aknáznia a gazdasági együttműködés lehetőségeit, NATO-tagként pedig védelmi beruházásokat kell eszközölnie, ugyanakkor a Bukaresti Kilencek jövő évi csúcstalálkozójának házigazdájaként fekete-tengeri érdekeltségét kell érvényesítenie.

A román elnök kitért arra, hogy a Moldovai Köztársaság továbbra is prioritás marad Románia számára, amelynek támogatnia kell a szomszédos ország európai uniós integrációs törekvéseit, de szállításügyi és energetikai kérdésekben is meg kell adnia neki a szükséges segítséget.

Románia Ukrajna támogatását is folytatja, ezen a téren is együttműködik a nemzetközi partnerekkel - szögezte le az elnök.

(MTI)