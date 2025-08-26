Külföld :: 2025. augusztus 26. 23:34 ::

Iráni atomprogram: nem hoztak áttörést a perzsa-brit-német-francia tárgyalások Genfben

Áttörés nélkül értek véget a teheráni vezetés nukleáris programjáról kedden Genfben tartott egyeztetések Irán, valamint Nagy-Britannia, Németország és Franciaország képviselői között.

Eszmáil Bakaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője az állami televízióban arról számolt be, hogy a felek a genfi tanácskozáson megvitatták álláspontjaikat. Szóvá tette azt is, hogy Teherán figyelmeztette a három európai hatalmat, az ENSZ-szankciók ismételt bevezetése Iránnal szemben következményekkel fog bírni.

"A mai tárgyalások során nagyon egyértelműen és átláthatóan ismertettük álláspontunkat. Meghallgattuk a tárgyalópartnerünk érveit is" - ismertette Bakaei mondván, hogy Irán megítélése szerint indokolatlan az ENSZ-szankciók visszaállítása. Hozzátette, hogy a felek az elkövetkezendő napokban folytatni fogják a tárgyalásokat.

Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes a találkozó után kijelentette, hogy Teherán továbbra is elkötelezett a diplomácia és egy kölcsönösen előnyös megoldás mellett.

"Itt az ideje, hogy az E3 és az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghozza a helyes döntést, és megadja a diplomáciának a szükséges időt és teret" - fogalmazott az X-en közzétett bejegyzésében.

Az úgynevezett E3-államok, vagyis Nagy-Britannia, Németország és Franciaország képviselői nagyjából egy hónapja egyeztettek Iránnal Isztambulban, hogy Izrael és Irán júniusban vívott 12 napos háborúját követően további politikai nyomást fejtsenek ki Teheránra annak érdekében, hogy diplomáciai megállapodás jöjjön létre az atomvitában.

Az európai országok egyebek között kilátásba helyezték korábbi ENSZ-szankciók visszaállítását, amennyiben augusztus végéig nem jutnának dűlőre az iráni atomprogram kérdésében. A 2015-ös úgynevezett atomalku részes feleiként az E3-ak kezdeményezhetik korábbi büntetőintézkedések visszaállítását.

Az Egyesült Államok és szövetségesei azzal vádolják Teheránt, hogy atomfegyverek kifejlesztésén dolgozik, Irán viszont következetesen állítja: nukleáris programja kizárólag békés, energiatermelési célokat szolgál.

(MTI)