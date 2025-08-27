Külföld, Háború :: 2025. augusztus 27. 16:47 ::

Prága támogatja Netanjahu kormányát - de nem értenek egyet szolgai módon minden lépésükkel, mint Orbánék

Nem egyoldalú a cseh kormány viszonya Izraelhez: bár Prága támogatja Izraelt, nem ért egyet Benjámin Netanjahu miniszterelnök kormányának minden lépésével - jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök szerdán Prágában.

A kormány ülése utáni sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök Petr Pavel cseh elnök keddi szavaira reagált, miszerint a kormány és az államfő álláspontja között különbség az, hogy míg a kormány feltételek nélkül támogatja Benjámin Netanjahu kabinetjét, az államfő nem.

"Nem látom azt, hogy egyoldalú lenne az álláspontunk Izraellel kapcsolatban, nem látom azt sem, hogy a kormány Netanjahu miniszterelnök minden lépését támogatná. Csehország az utóbbi időben csatlakozott az Európai Unió összes felhívásához, amely azt kéri Izraeltől, hogy vegye figyelembe a Gázai övezetben kialakult humanitárius helyzetet, és szüntesse meg azokat a gátakat, amelyek akadályozzák a segélyek eljuttatását a helyszínre" - válaszolta a kérdésre Petr Fiala.

A kormányfő azt mondta, hogy kormánya támogatja Izrael jogát a létezéshez és az önvédelemhez, s azon van, hogy megnyilvánulásai kiegyensúlyozottak legyenek.

"Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy az izraeli kormány minden lépését támogatnánk. Meg fogom kérdezni az elnöktől, minek alapján jutott arra a véleményre, hogy kormányom álláspontja túlságosan egyoldalú. Meggyőződésem, hogy a külpolitikai kérdésekben az államfő és a kormány álláspontja egyezik" - szögezte le a cseh kormányfő.

