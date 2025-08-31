Külföld :: 2025. augusztus 31. 20:24 ::

Nemzetközi drogbandát számoltak föl Németországban és Görögországban

Nemzetközi drogbandát számolt föl Németországban és Görögországban a két ország rendőrsége egy közös műveletben - közölték vasárnap az athéni hatóságok.

A tájékoztatás szerint a banda nagy mennyiségű kokaint terített uniós tagállamok területén. Két gyanúsítottat Görögországban, három másikat pedig Németországban fogtak el, de a banda további tagjait még keresik. Házkutatások során a hatóságok mintegy 300 kilogramm drogot foglaltak le.

Az athéni rendőrség szerint a bűnözők jólszervezetten működtek, az egyes bandatagoknak pontosan meghatározott szerepük volt a szállítmányok szervezésétől kezdve a sofőrök beszervezésén át a kábítószerek átadásáig a címzetteknek.

A görög hatóságok szerint a banda több mint 5 millió euró bevételre tehetett szert.

Görögországban a kábítószerbandák különösen a tehetősek körében közkedvelt szigeteken aktívak, mint például Mikonoszon. "Az ügyfelek gazdagok és sok drogot fogyasztanak" - ismertette a görög rendőrség egyik szóvivője.

A nyomozás az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának (DEA) jelzése alapján indult az ügyben.

(MTI)