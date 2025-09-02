Külföld :: 2025. szeptember 2. 08:11 ::

15 német városban tesztelnek vezető nélküli buszokat

Németország 15 városában az utasok már igénybe vehetik a vezető nélküli buszokat - számolt be egy keddi jelentésében a PwC pénzügyi tanácsadó cég.

Az olyan nagyvárosok, mint Hamburg, Berlin és Lipcse, valamint kisebb települések is kísérleti projekteket indítottak. A legtöbb kezdeményezés az úgynevezett 4. szintű autonóm rendszerekkel kapcsolatos, amelyek meghatározott területeken és meghatározott feltételek mellett önállóan működhetnek.

A sort München vezeti kilenc projekttel, Hamburg hat, Ulm pedig öt projekttel követi. A PwC megjegyezte, hogy Németország Franciaországgal együtt úttörő szerepet játszik ezen a területen, elsősorban azért, mert már létrehozta a 4. szintű bevezetés jogi kereteit.

A 4. szintű járművek azonban még nem kaptak típusjóváhagyást Németországban. A szakértők már régóta figyelmeztetnek arra, hogy az ország szövetségi finanszírozású kísérleti projektjeinek mozaikszerűsége gyakran nem fenntartható.

"Nincs szükségünk további tesztelésekre vagy laboratóriumokra, most már át kell térnünk a rendszeres üzemeltetésre" - mondta néhány héttel ezelőtt Ingo Wortmann, a Német Közlekedési Vállalatok Szövetségének (VDV) elnöke.

A VDV autonóm vezetésről szóló állásfoglalása hangsúlyozta, hogy nagyszabású projektekre van szükség, mivel a gyártóknak jelentős járműmegrendelésekre van szükségük a gyártástervezés indoklásához.

A súlyos sofőrhiánnyal küzdő tömegközlekedési szektor különösen érdekelt a gyors megvalósításban. A PwC előrejelzése szerint 2030-ra Németországban több mint 50 ezer buszsofőr hiányzik majd, ami több mint kétszerese a mai hiánynak.

(MTI)