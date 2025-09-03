Külföld, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 3. 11:58 ::

Üdvözlet Moszkvából! - Börtön helyett megpattant a hatóságokat immár zsidó nőként hülyítő német nacionalista

Múlt héten írtunk a nemzetiszocialista aktivistáról, Sven Liebichről, akit "rasszista" gyűlöletbeszédért ítéltek el, de ő mestertrollként görbe tükröt tartott az abnormális "német" jogszolgáltatásnak, és "nemet váltva" női börtönbe kérette magát Marla-Svenja Liebich néven.

Nos, miután a német bíróság kénytelen volt tudomásul venni, hogy Sven most már "nő", így női börtönbe is küldték. A bevonulás közeledtét Sven egyébként további trollkodásra használta fel, például kijelentette, hogy ő nem csak nő, de zsidó is, s a német törvényekre hivatkozva ügyvédjén keresztül kérte, hogy kapjon kóser ételeket, vihesse be magával a fémből készült Dávid-csillagos nyakláncát, ellenkező esetben kénytelen lesz sárga posztóból varratni ilyen jelképet, illetve kérte, hogy egy rabbi is jelenjen meg, hogy támogassa a bevonulását, illetve jelezte, hogy egész fogvatartása alatt kérte a rabbinikus lelki gondozást.



Sven Liebich mint Marla-Svenja Liebich

Liebich a személyigazolványában szereplő fotón is zsidó női fejkendőt hord. Kijelentette, hogy a német alkotmány és a törvények biztosítják számára, hogy szabadon megélhesse azt a vallást, amit szeretne, így hordja a tradicionális női zsidó fejkendőt.

Közben Svent/Svenját az Anna Frank Társaság elnöke megvádolta azzal, hogy "holokauszttagadó". Erre az aktivista jogi útra terelte az ügyet, s kártérítést kért a zsidó szervezettől, akik azonban inkább bocsánatot kértek(!) a nemzetiszocialista trolltól, sőt még valamennyi összeget is átutaltak neki.



Liebich ezzel a képpel illusztrálta, hogy az Anna Frank Társaság bocsánatot kért tőle

Egyébként Sven nem egyszer próbált ily módon élni a német jogrendszerrel, s mindenkit perel, aki azt állítja, hogy ő nem egy zsidó nő: politikusokat, újságírókat, aktivistákat. X-fiókja szerint júliusig több mint 500 feljelentést tett rágalmazás miatt.

Szóval Sven vidáman várta a bevonulást, a női börtön elé még "bevonulóbulit" is szervezett, ahol 60 nacionalista meg is jelent. A támogatók között voltak a Die Heimat és a Freie Sachsen nevű nacionalista pártok helyi divíziói is.



A Freie Sachsen molinóján követeli "Marla" (Maja) szabadságát

Sven azonban nem jelent meg, inkább felvette a 88 mérföldes csizmáját, s maga mögött hagyta Németországot. Bevonulása napján az X-en arról írt sokat sejtetően, hogy "Moszkva szép város. Csodálkoztam is, hogy a "kislányként" tanult orosz nyelvtudásomból mennyi visszajött. Most szükségem is lesz rá." Ezek alapján feltételezik, hogy Sven Liebich Oroszországba szökhetett.



Ezzel a képpel utalt arra, hogy Moszkvában tartózkodik

Sven egy hangfelvételen üzent 60 követőjének, melyben kijelentette, hogy senki nem tudott a szökési tervéről, ügyvédjét sem avatta be. Arra is felhívta barátait, szimpatizánsait, hogy minél többen mutatkozzanak a védjegyévé vált bajusszal, napszemüveggel és női kalapban, hogy minél több dezinformáció árassza el a hatóságokat.

Közben azt is bejelentette az X-en, hogy felvette a kapcsolatot egy amerikai ügyvédi irodával, s megpróbál politikai menedékjogot kérni az Egyesült Államokban:

🌍 Ich halte mich auf dem Boden der Russischen Föderation 🇷🇺 auf, spreche mit kremlnahen Beamten 🤝 – und gleichzeitig gehen meine Akten über meine Kanzlei an eine Kanzlei in den USA 🇺🇸, wo Interesse bekundet wurde. Dort werde ich Asyl beantragen 🕊️. So geht Dialog zwischen… pic.twitter.com/GsWSvo0MLq August 30, 2025

Liebich ugyan nem mondta ki, de több utalást is tett arra, hogy az ihletet a Magyarországon fogvatartott antifa terrorista, Simeon Ravi Trux "Maja" eljárásból kölcsönözte. Trux részt vett a budapesti (és németországi) antifatámadásokban, s elfogása után önmagát "nem bináris személyként" határozta meg, hogy így próbálja meg elkerülni kiadatását az általa, valamint a balliberális német- és nemzetközi sajtó által "homofóbnak" titulált Magyarország számára.

A Liebich által használt Marla név is a Majára utal, sőt szokták őt is Majának becézni. Egy másik bejegyzésében arról ír, hogy szokták őt a trollok királynőjének nevezni, de ő csak egy "nő", s a bejegyzésében magát méhkirálynőként ábrázolja. Ez szintén utalás Truxra: a németeknél is ismert a Maja, a méhecske című rajzfilm, s ábrázolták már Truxot méhecskeként.



Marla-Svenja Liebich, a méhkirálynő

Liebich felismerte, hogy kiváló alkalom az ő jogi eljárása arra, hogy leleplezze ezt az undorító hazugságot és képmutatást. Ha a nyilvánvalóan bűnös antifa Trux "nemváltással" előnyöket érhet el, akkor ugyanezen logika mentén ugyanez illeti meg a nemzetiszocialistát is. S ha valaki azt mondja, hogy Liebich csak hazudik, hogy enyhébb körülmények között töltse a szabadságvesztését, akkor miért kellene elhinni, hogy Trux nem ugyanezt csinálja? Illetve vice versa: ha elhiszi a társadalom, hogy Trux valóban "nő", s ezért kardoskodik a balliberális politikai közeg és sajtó, akkor milyen alapon kérdőjelezik meg azt, hogy a nemzetiszocialista Sven Liebich nem nő? Olyan csapdát állított ezzel Liebich, amellyel egyelőre nem tudnak mit kezdeni a szélsőbaloldalon. Ha nem akarnak pert a nyakukba, akkor kénytelenek elismerni, hogy Liebich nő, pontosabban zsidó nő. S ha ezt elismerik, akkor hogyan is lehet antiszemita egy zsidó nő? De ha nem ismerik el, akkor a saját maguk tákolta elefántcsonttorony alapjait ássák alá, amikor az antifa Truxra nőként hivatkoznak.

Sven Liebich jelenleg valószínűleg hasznosabb és eredményesebb ellenállást fejt ki, mint korábban a Blood & Honour vagy más nacionalista szervezet tagjaként. Az a tény, hogy Sven nemzetiszocialista, már eleve kizárja azt, hogy a zsidó sajtót fogyasztó átlag német bármin is elgondolkodjon, amit korábban kijelentett, hiszen "nácikkal nincs párbeszéd", nem kell őket meghallgatni, sem érvelni ellenük. Viszont ezzel az akciójával eléri, hogy az agymosott polgár is feltegye magában a kérdést: ha ez a náci csak hazudja, hogy nő, akkor miért hiszem én azt el, hogy a kommunista Trux nő? S egyáltalán miért lenne nő valaki, aki férfi? Pusztán azért, mert ezt állítja? Akkor bárki lehet bármi, akár a bűnös is ártatlan.

A ZOG által megszállt német állam számára pedig nincs jelenleg veszélyesebb, mint hogy valaki elkezdjen gondolkodni, s felébredjen a liberális őrületből. S ha azt gondolnánk, hogy Sven Liebich felhagyott a "női életformával", miután megszökött Németországból, tévedünk! Továbbra is nőként hivatkozik magára, s harcol, hogy egy "nő" életén keresztül mutassa be: Németország a németek ellen van, a rendszer őrült, de a király már meztelen.

Hajrá, Sven!

KG - Kuruc.info