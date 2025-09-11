Külföld :: 2025. szeptember 11. 14:25 ::

Kirúgták a washingtoni brit nagykövetet, mert túlságosan is elmélyült barátság fűzte Epsteinhez

Azonnali hatállyal felmentették csütörtökön washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát, akiről az utóbbi hetekben kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel és elítélt szexuális bűnözővel.

Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.



Lord Mandelson Epstein születésnapra képekkel is kedveskedett (a képeket az Epstein ügyét vizsgáló kongresszusi bizottság hozta nyilvánosságra)

Az elmúlt időszakban több olyan e-mail is nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodnak, hogy Mandelson - akit felsőházi tagsága a Lord előnév viselésére jogosít - igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.

Stephen Doughty brit külügyi államtitkár a londoni alsóházban tett csütörtöki bejelentésében úgy fogalmazott: ezek az e-mailek arra vallanak, hogy Lord Mandelson és Jeffrey Epstein viszonyának "elmélyültsége és kiterjedtsége érdemileg különbözött a kinevezése idején ismert mértéktől".



Epstein segít kiválasztani a tökéletes övet

Az államtitkár által ismertetett külügyminisztériumi tájékoztatás új információként emeli ki például, hogy az e-mailek tanúsága szerint Mandelson annak idején tévesnek nevezte az Epsteinre kirótt első börtönbüntetést és javasolta, hogy a volt mágnás nyújtson be fellebbezést.

Stephen Doughty csütörtöki alsóházi tájékoztatásában bejelentette: mindezek miatt - és tekintettel Epstein bűncselekményeinek áldozataira is - Keir Starmer miniszterelnök utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Mandelson személyében a tavaly nyári nagy-britanniai választások óta kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott tisztségéből.

A homokos Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor "balosnak", "szocialistának" minősített Munkáspártjára nyomokban is alig hasonlító "Új Labour" főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.



Blair és Mandelson 2000 körül (fotó: Paul Faith / PA)

Nem ő ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását.

András yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő másodszülött fiáról is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet három éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar - a yorki hercegi cím kivételével - megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait.

(MTI)