Háború :: 2026. június 25. 21:16 ::

Zelenszkij 40 napos "offenzívát" hagyott jóvá Oroszország ellen

Volodimir Zelenszkij saját csütörtöki közlése szerint 40 napos "offenzívát" hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett.

Telegram-oldalán az ukrajnai vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett. Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.

Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.

(MTI nyomán)