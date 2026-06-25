Volodimir Zelenszkij saját csütörtöki közlése szerint 40 napos "offenzívát" hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett.
Telegram-oldalán az ukrajnai vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett. Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.
Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.
(MTI nyomán)