Külföld :: 2025. szeptember 23. 18:21 ::

Kémkedés gyanújával vettek őrizetbe két román állampolgárt Görögországban

Őrizetbe vettek két román állampolgárt Görögországban, mert több fényképet találtak a telefonjaikban a görög haditengerészet Szalamisz szigetén található támaszpontjáról - közölte kedden a görög parti őrség.

Az 22 és 52 éves férfit hétfő délután vették őrizetbe, miután a haditengerészet riasztotta a parti őrséget azzal kapcsolatban, hogy észrevette a két embert a sziget és a szárazföldi Görögország közötti szoroson áthaladó, görög lobogóval ellátott egyik turistahajón.

A férfiakat a píreuszi kikötői hatóságokhoz vitték, valamint elkobozták a tulajdonukban lévő három mobiltelefont, illetve 5100 dollár (1,6 millió forint) készpénzt.

Szalamisz szigetén van Görögország legnagyobb haditengerészeti támaszpontja, és itt található a fegyveres erők legtöbb hadihajója.

Nem a mostani az első alkalom, amikor a hatóságok kémkedés gyanújával külföldi állampolgárokat vesznek őrizetbe: júniusban a rendőrség egy azeri származású lengyel állampolgárt vett őrizetbe, miután az illetőt rajtakapták, hogy a Kréta szigetén lévő amerikai légibázisról készít fényképeket.

(MTI)