Az FBI több olyan alkalmazottját bocsátotta el, akiket 2020-ban lefényképeztek térdelve a washingtoni BLM-tüntetéseken, akiket tavasszal előbb más munkakörbe helyeztek. A pontos létszám nem ismert, de sajtóhírek szerint mintegy húsz fő lehet érintett – írta az AP News.
A BLM-féle letérdelős megalázkodás a drogos George Floyd halálát követően vált trenddé az Egyesült Államokban, illetőleg Nyugat-Európában.
Rendőrök, rendfenntartók is térdepeltek a négerek előtt, ám ahogy a mellékelt ábra mutatja, még FBI-ügynökök is voltak köztük.
Térdelő FBI-alkalmazottak a Pennsylvania sugárúton 2020. június 4-én Washingonban (fotó: Jose Luis Magana/AP)
A térdelés felháborította az FBI egyes tagjait, de a tüntetések időszakában a feszültség enyhítésének egyik lehetséges módszereként is értelmezték.
Az FBI Ügynökök Szövetsége péntek késő este egy közleményben megerősítette, hogy több mint egy tucat ügynököt bocsátottak el.
Biztos "megérte" nekik.
(AP nyomán)