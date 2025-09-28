Külföld :: 2025. szeptember 28. 21:33 ::

A négerek előtt térdepelő FBI-ügynököket rúgtak ki a testülettől

Az FBI több olyan alkalmazottját bocsátotta el, akiket 2020-ban lefényképeztek térdelve a washingtoni BLM-tüntetéseken, akiket tavasszal előbb más munkakörbe helyeztek. A pontos létszám nem ismert, de sajtóhírek szerint mintegy húsz fő lehet érintett – írta az AP News.

A BLM-féle letérdelős megalázkodás a drogos George Floyd halálát követően vált trenddé az Egyesült Államokban, illetőleg Nyugat-Európában.

Rendőrök, rendfenntartók is térdepeltek a négerek előtt, ám ahogy a mellékelt ábra mutatja, még FBI-ügynökök is voltak köztük.



Térdelő FBI-alkalmazottak a Pennsylvania sugárúton 2020. június 4-én Washingonban (fotó: Jose Luis Magana/AP)

A térdelés felháborította az FBI egyes tagjait, de a tüntetések időszakában a feszültség enyhítésének egyik lehetséges módszereként is értelmezték.

Az FBI Ügynökök Szövetsége péntek késő este egy közleményben megerősítette, hogy több mint egy tucat ügynököt bocsátottak el.

Biztos "megérte" nekik.

(AP nyomán)