Külföld :: 2025. október 3. 22:55 ::

Amerikai miniszter: ismét kábítószer-csempészeket szállító hajóra csaptak le Venezuelánál

Ismét csapást intézett az amerikai hadsereg a venezuelai partok mentén egy hajóra, amelyen információik szerint kábítószer-csempészek tartózkodtak, a támadásban négy ember meghalt - közölte pénteken Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

"Négy kábítószer-csempész meghalt egy hajó fedélzetén a csapásban, (…) amelyet Venezuela partjai mentén, nemzetközi vizeken hajtottak végre; a hajó jelentős mennyiségű kábítószert szállított az Egyesült Államokba, hogy mérgezze a lakosságunkat" - közölte Pete Hegseth az X közösségi portálon közzétett üzenetében.

Ez volt a negyedik hajó, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt hetekben célba vett a drogkartellek elleni háború keretében.

"Ezek a csapások addig folytatódnak, amíg meg nem szűnnek az amerikai nép elleni támadások" - írta Hegseth az üzenetben, amelyben egy videófelvételt is közzétett az égő hajóról.

(MTI)