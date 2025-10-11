Külföld :: 2025. október 11. 08:57 ::

Románia idén több mint ötszáz külföldit toloncolt ki

Románia az idei év első kilenc hónapjában 562, területén illegálisan tartózkodó külföldit toloncolt ki fegyveres őrizet alatt - közölte a bevándorlási hivatal (IGI).

A január 1. és szeptember 30. közötti időszakban a rendőrök 522 kiutasított külföldi állampolgárt kísértek a határátkelőkig, további 40-et pedig a származási országba. Az intézkedések fő okai az államhatár illegális átlépése, az államhatár illegális átlépésének kísérlete és a kiutasítási határozat be nem tartása volt.

A kitoloncolt külföldiek többsége Nepálból (103), Bangladesből (74), Srí Lankából (73), Etiópiából (36) és Vietnámból (30) származik.

A tavalyi év során, amikor Románia még nem volt a schengeni övezet teljes jogú tagja, 1599 illegális bevándorlót toloncoltak ki az országból.

(MTI)