Külföld :: 2025. október 11. 18:10 ::

Biden sugárkezelést kap

Sugárterápiát kap Joe Biden volt amerikai elnök daganatos betegségének kezelésére - közölte szombaton a politikus szóvivője.

Szombaton a NBC News televízió számolt be először arról, hogy a Joe Bidennél tavasszal diagnosztizált prosztatadaganat gyógyítása új szakaszba lépett, a sugárkezelés mellett hormonterápiában részesül. A kezelés időtartamát a szóvivő nem részletezte.

Az elnöki hivatalból idén januárban távozott Joe Biden környezete májusban jelentette be, hogy a politikusnál agresszív és előrehaladott daganatot diagnosztizáltak, áttétellel a csontokra.

Joe Biden még májusban egy nyilatkozatban azt közölte, hogy a sikeres kezelésre jó esélyek vannak, arról is beszámolt, hogy a daganat szervekre nem tevődött át, és hozzátette, hogy a kezelés első szakaszában gyógyszereket kap.

Joe Biden, az Egyesült Államok előző elnöke, korábbi alelnök és szenátor a jövő hónapban lesz 83 éves.

(MTI)