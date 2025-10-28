Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. október 28. 09:40 ::

Epstein-Maxwell-Weinstein: András herceg a lánya 18. születésnapi bulijába is meghívta a hírhedt zsidó hármast

Továbbra is zajlik a rendőrségi vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy a brit uralkodó, III. Károly öccse, András herceg milyen szerepet játszott Jeffrey Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatában, most egy közel húsz évvel ezelőtti eset részletei szivárogtak ki. A BBC értesülése szerint András herceg 2006-ban lánya, Beatrix hercegnő 18. születésnapi álarcosbáljára is meghívta az otthonába, a Royal Lodge-ba azt az "illusztris" amerikai triót, amelynek azóta minden tagját elítélték szexuális visszaélés vagy abban való közreműködés miatt: Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell mellett a nagy hatalmú hollywoodi producer, Harvey Weinstein is velük tartott.



Fotó: The Sun

A hármas két hónappal azután érkezett a rezidenciára, hogy az Egyesült Államokban elfogatóparancsot adtak ki Epstein ellen kiskorú szexuális bántalmazása miatt. Epsteinék így nemcsak a windsori kastélyban tettek látogatást, mint ahogy arról a hírek korábban szóltak, de András herceg és a családja a magánotthonukban is vendégül látták őket. Epsteint nyolc nappal az esemény után a floridai rendőrség letartóztatta.

Amikor a BBC 2019-ben megkérdezte András hercegtől, miért hívta meg az amerikai milliárdost a lánya 18. születésnapjára két hónappal azután, hogy letartóztatási parancsot adtak ki ellene, (akkor még) York hercege azt válaszolta: „A meghívó kiküldésekor természetesen nem tudtam, mi folyik az Egyesült Államokban, és arról mindaddig nem értesültem, míg a média fel nem kapta a témát. Epstein erről nekem soha nem beszélt.”

András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson a válásuk ellenére bérlőkként még mindig együtt élnek a windsori Royal Lodge-ban. Bár már 20 éve nem fizetnek érte semmit, a kastélyra kötött bérleti szerződés 2078-ig érvényes, így ha a páros nem távozik saját elhatározásából, nem fogják onnan kirakni őket. Közpénzt viszont már jó ideje nem kapnak a palotától, így kérdés, miből tudják finanszírozni jelenlegi életmódjukat.

András herceg október elején lemondott minden királyi titulusáról, többek között a yorki hercegi címről, miután Jeffrey Epsein egyik áldozata, Virginia Giuffre a halála után megjelent memoárja miatt újra felmerült a kérdés, hogy milyen kapcsolatban állt a kiskorúak szexuális kizsákmányolásáért elítélt milliárdossal. A memoárban Giuffre azt állítja, hogy három alkalommal szexelt a herceggel, egyszer Epsteinnel úgy, hogy közben nyolc másik fiatal lány is jelen volt.

II. Erzsébet brit királynő harmadik gyerekét, András herceget 2021-ben perelte be Virginia Giuffre. A nő egy korábbi vallomásában azt állította, hogy 16 éves korában beszervezték a néhai amerikai milliárdos, Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatába, akiket aztán Epstein és barátai szexre kényszerítettek. Giuffre azt mondta, hogy Epstein többek között András hercegnek is „kölcsönadta” őt.