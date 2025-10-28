Egy indiai férfi villával támadt két tinédzserre, két másik embert pedig megpofozott egy Chicagóból Németországba tartó nemzetközi járaton; a gépet Bostonba irányították át - közölték az amerikai hatóságok.
Bostonban a 28 éves indiait őrizetbe vették veszélyes fegyverrel elkövetett támadás miatt.
Az ügyészség közlése szerint a férfi előbb két 17 éves fiatalt támadott meg, majd megpofozott egy nőt és egy légiutas-kísérőt. Az egyik tinédzser arra riadt fel, hogy a férfi fölötte áll, majd villával kulcscsonton szúrja. A másik 17 évest a támadó a fején szúrta meg.
A hatóságok közölték, hogy a férfi tanulói vízummal érkezett az Egyesült Államokba, és nem rendelkezik érvényes bevándorlási dokumentumokkal. Indítékait még nem sikerült kideríteni.
(MTI nyomán)