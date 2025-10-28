Egy indiai férfi villával támadt két tinédzserre, két másik embert pedig megpofozott egy Chicagóból Németországba tartó nemzetközi járaton; a gépet Bostonba irányították át - közölték az amerikai hatóságok.
Bostonban a 28 éves indiait őrizetbe vették veszélyes fegyverrel elkövetett támadás miatt.
Az ügyészség közlése szerint a férfi előbb két 17 éves fiatalt támadott meg, majd megpofozott egy nőt és egy légiutas-kísérőt. Az egyik tinédzser arra riadt fel, hogy a férfi fölötte áll, majd villával kulcscsonton szúrja. A másik 17 évest a támadó a fején szúrta meg.
A hatóságok közölték, hogy a férfi tanulói vízummal érkezett az Egyesült Államokba, és nem rendelkezik érvényes bevándorlási dokumentumokkal. Indítékait még nem sikerült kideríteni.
Praneeth Kumar Usiripalli (28 yrs) was arrested for stabbing two minors on a Lufthansa flight en route from Chicago to Frankfurt.— M9 USA🇺🇸 (@M9USA_) October 28, 2025
Flight was diverted to Boston where Praneeth was immediately taken into custody.
Praneeth had entered the U.S. for his master’s degree and is… pic.twitter.com/W36fkA7e2I
(MTI nyomán)