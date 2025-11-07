Kémkedés, gyanús fogadások és a díj hitelességének árnyéka vetül a békedíj bizottság tevékenységére - a norvég biztonsági hatóságok nem mindennapi ügyet vizsgálnak.
Szokatlan fogadási hullám előzte meg az idei Nobel-békedíj bejelentését. Az a gyanú merült fel, hogy a döntés előzetesen kiszivárgott, és abból valaki üzleti hasznot húzhatott.
A Norvég Nemzetbiztonsági Hatóság (NSM) és annak rendőri elhárítási részlege bekapcsolódott a vizsgálatba, mivel elképzelhető, hogy belső információt használtak fel pénzszerzésre, de megtörténhetett az is, hogy külső hírszerzési művelet zajlott.
Zoom
Egy váratlan és gyanús fogadási minta - korábban Machado nem volt esélyes a magas presztízsű elismerésre
A 2025-ös Nobel-békedíjat a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado „a demokrácia és a polgári szabadságjogok melletti kitartó küzdelméért” kapta. A díj politikai üzenete világos volt: a norvég bizottság ezzel egyértelműen jelezte, hogy elítéli Nicolás Maduro autoriter rendszerét, és támogatja a latin-amerikai demokratikus mozgalmakat.
A bejelentés előtt azonban meglepő aktivitást észleltek több fogadási és predikciós platformon, köztük a kriptoalapú Polymarket oldalon. Ott Machado győzelmi esélye hirtelen a marginális néhány százalékról több mint 40-re ugrott, miközben a legtöbb szakértő többnyire korábban más neveket emlegetett, így az ukrán civil szervezeteket és az iráni nőmozgalmat.
A váratlan nagy tétű fogadások sorozata röviddel a hivatalos eredményhirdetés előtt történt. A Norvég Nobel Intézet ezért október közepén jelezte, megvizsgálják, hogy nem történt-e adat- vagy döntésszivárgás a bizottság belső köreiből.
Kényes kérdés, hogy Machado is szivárogtathatott?
A norvég vizsgálat egyik iránya az az elméleti lehetőség, hogy maga Machado (vagy valaki a környezetéből) az információt elmondta másoknak, örömében vagy büszkeségből, és valaki üzletelni kezdett az adattal.
A Nobel-békedíj esetében a díjazottat általában csak néhány órával a hivatalos bejelentés előtt értesítik, szigorú titoktartás mellett. Az alábbi felvételen azt a pillanatot látjuk, amikor a testület főtitkára értesíti Machadót a díj odaítéléséről. Ha Machado vagy valaki más vissza akart élni az értesítéssel, pár órája még maradt volna erre.
 
 
Ezért vizsgálatra vár, hogy a közlés és a hivatalos bejelentés között milyen hirtelen és váratlan fogadási vagy pénzpiaci mozgások történtek.
A hivatalos díjátadásra december 10-én, Oslóban kerül sor, amelyet ünnepi fogadás követ V. Harald király palotájában. Magát az elismerést a bizottság elnöke, Berit Reiss-Andersen adja át, aki korábban norvég igazságügyi miniszter volt.
A biztonsági szolgálatok is mozgásba lendültek
A norvég sajtó tudomása szerint (főként News in English Norway, NRK) az ügy komolysága miatt a norvég elhárítás azt próbálja feltárni, hogy, történt-e belső szivárgás, vagy inkább kiberes behatolásról van szó, például e-mail vagy dokumentumhozzáférés révén. Kérdés az is hogy külföldi hírszerzés is érdeklődött-e a döntés iránt.
A Nobel Intézet vezetője, Olav Njølstad korábban úgy fogalmazott: „Ha valaki előre tudta, ki kapja a békedíjat, az nem véletlen volt.”
A norvég hatóságok szerint a nyomozás még kezdeti fázisban van, de a fogadási adatok mintázata – időzítés, tétméret, új fiókok aktivitása – tipikusan „belső információs” cselekményre utal.
A digitális fogadási piacok szürke zónája
A történet kulcsfontosságú eleme, hogy a Nobel-díjak körüli spekuláció nem hagyományos bukmékereknél, hanem decentralizált, blokkláncalapú platformokon zajlik. Az ilyen piacok a fogadások legális, de alig szabályozott terepei.
Ezeket a felületeket gyakran használják politikai események előrejelzésére – például választási eredmények, FED-döntések vagy háborús kimenetek kapcsán. Ám a Nobel-díj döntési folyamata teljes titoktartás alatt zajlik, így az, hogy valaki hirtelen és pontosan eltalálta a győztest, valamint túlzottan nagy tétben fogadott rá, már önmagában gyanús.
A norvég jog jelenleg nem kezeli egyértelműen, hogy ez belső információval való visszaélésnek minősül-e, hiszen nem tőzsdei, hanem kulturális eseményről van szó. Ennek ellenére a vizsgálatot a „nemzetbiztonsági veszély” kategóriájába emelték, mivel felmerült a külföldi hírszerzési érdeklődés lehetősége is.
Machadónak a legrosszabb
Fontos hangsúlyozni, hogy a mostani vizsgálat semmilyen módon nem vonja kétségbe María Corina Machado érdemeit, érdemességét vagy a díj odaítélésének jogosságát. A Nobel-bizottság döntése jóval a hivatalos bejelentés előtt megszületett, és a kiszivárgás – ha valóban megtörtént – nem befolyásolta sem a folyamatot, sem a kiválasztás indokait.
Machado számára ez a botrány valószínűleg a legrosszabb forgatókönyv: épp akkor, amikor a nemzetközi közösség elismeri küzdelmét a venezuelai diktatúrával szemben, az eseményt árnyékba boríthatják azok, akik politikai vagy gazdasági hasznot remélnek a bizalmas információk manipulálásából.
A Nobel Intézethez közel álló források szerint a vizsgálat célja éppen az, hogy helyreállítsa a díj és a díjazott hitelességét, és világossá tegye: az elismerés a bátorságnak és a demokrácia melletti kitartásnak szól, nem pedig a kiszivárogtatók spekulációinak.
Nem nehéz belátni, hogy ez nem lesz könnyű feladat.
A Nobel-békedíj politikai súlya miatt időről időre államok is próbálták befolyásolni a döntést vagy előre megszerezni információkat. A díj a nemzetközi reputáció, szimbolikus legitimáció és a soft power egyik legerősebb eszköze. Egy venezuelai ellenzéki díjazása – különösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben – érzékenyen érintheti Oroszországot, Kubát, Kínát és természetesen magát a Maduro-rezsimet is.
Nem felejthető az sem, hogy Donald Trump amerikai elnök kifejezett igényt fogalmazott meg az elismerésre a gázai háború és más konfliktusok lezárásában játszott szerepéért.
Egyes norvég biztonsági források szerint nem zárható ki, hogy a döntéshez kapcsolódó dokumentumokat külföldi hackerek szerezték meg, és az információt később pénzre váltották a kriptovalutás fogadásokon keresztül.
Más, óvatosabb vélemények szerint belső kiszivárogtatás is elképzelhető: a díjbizottság vagy az adminisztráció valamelyik tagja akár tudtán kívül is juttathatott információt egy újságírói kérdésre válaszolva vagy egy baráti beszélgetésben, ami aztán eljutott a piacra.
A Nobel-díj reputációs válsága?
A norvég közvélemény és a nemzetközi média most azt kérdezi: mennyire maradhat hiteles egy olyan elismerés, amelynek titkait nem sikerül megőrizni? A Nobel Intézet eddig makulátlan reputációt élvezett a titoktartás tekintetében: az öt döntőbizottsági tag személye, a jelöltek listája és az indoklás minden alkalommal ötven évre titkosítva marad.
Ha most valóban kiderül, hogy a döntés kiszivárgott a bejelentés előtt, az nemcsak jogi, hanem morális kérdéseket is felvet, mert akkor a világ egyik legszimbolikusabb díja szintén a digitális információs korszak áldozata lett.
Norvégia óvatos – de kemény lépéseket ígér
A norvég hatóságok a vizsgálat lezárásáig nem adnak ki részleteket. Az NSM szóvivője annyit mondott a Bloombergnek, hogy „a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információk kezelése minden norvég intézményben a legmagasabb prioritás, függetlenül attól, hogy kulturális vagy politikai jellegű eseményről van szó.”
(Euronews)
Korábban írtuk:
- Nem kell aggódni: a "Trump helyett" Nobel-békedíjjal kitüntetett Maria Corina Machado is Izrael elkötelezett támogatója
- Retteghetnek Norvégiában: nem Trump kapja a Nobel-békedíjat